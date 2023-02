Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева

Каныш Сатпаев по праву считается одним из первых советских металлогенистов (металлогения – наука о происхождении металла). Он открыл в 1928 году марганцевое месторождение Жезды, которое в годы Великой Отечественной войны сыграло огромную роль в развитии бронетанковой промышленности СССР. В 1941-м Сатпаев, рискуя головой, заявил, что, поскольку военное время не терпит, доразведку можно начинать одновременно с промышленным освоением марганцевого месторождения. Знания и научная интуиция, а еще безграничная вера в родную землю его не подвели.

Кинокартина, посвященная именно этим событиям, создана студией Aray Media Group на НТК «Казахстан» на основе телесериа­ла «Қаныш. Қазына», снятого в 2021 году. Финансовую поддерж­ку в создании и сериала, и фильма оказали Евразийская группа ERG и холдинг «Казахмыс».

– Этим фильмом мы стремились показать роль таких личностей, как Каныш Сатпаев, в истории нашего народа, – сказал режиссер и сценарист картины Ерлан Нурмухамбет. – Ему было всего 27 лет, когда он обнаружил крупнейшие для того времени месторождения меди, а позже основал школу металлогении в Казахстане. Погружаясь в материал, я изумился тому, какой силы духа был этот человек. Несмотря на трагические события 30-х годов, затронувших и его семью, он продолжал служить своему народу – трудиться, заниматься наукой.

По словам внуков Каныша Сатпаева – Алимы Жармагамбетовой и Александра Третьякова, фильм максимально отражает начальный период жизни и дея­тельности их великого деда. Окончив в 1926 году Сибирский технологический институт, Каныш Сатпаев на долгие 15 лет уехал в богом забытый Карсакпай, чтобы доказать – здесь находится крупнейшее в мире мес­торождение меди.

ХХ век совершенно не зря называют золотым веком научно-технического прогресса. В Казахстане стала появляться своя техническая интеллигенция. Инженер-путеец Мухамеджан Тынышбаев, инженер-лесовод Алихан Букейхан… Но если первых, к огромному несчастью своего народа, ни судьба, ни провидение не смогли уберечь, то Каныш Сатпаев, сказав громкое и веское слово в науке, стал путеводной звездой для многих. «Қаныштай бол», – напутствовали родители своих детей, отправляя их на учебу в город.

Благодаря Канышу Сатпаеву в 40–60-х годах прошлого века в Казахстане появились десятки талантливых геологов-поисковиков и ученых. Среди них – Геор­гий Медоев, Шахмардан Есенов, Герман Жилинский, Дубек Дуйсенбеков, чьим именем австралийцы назвали завод по производству доре – сплава золота и серебра.

Поставив целью воспитать отечественную научно-техническую интеллигенцию, в конце 40-х годов Каныш Сатпаев переманил из Джезкагана своего ученика Омирхана Байконурова, занимавшего там пост крупного руководителя горнодобывающей промышленности. И тот, став вторым после Ашира Буркитбаева ректором-казахом горно-металлургического института, воспитывал студенческую казахскую молодежь на примере своего учителя. Другого своего ученика – металлурга и химика Евнея Букетова – Сатпаев совсем еще молодым человеком направил в Караганду руководить химико-металлургическим институтом.

В институте геологических наук Каныш Сатпаев первым в Казахстане ввел хозяйственно-договорные отношения. А хоздоговор, как известно, – это первая ступень к передовым капиталистическим отношениям на производстве. Как вспоминал академик Жилинский, сразу пос­ле смерти Сатпаева был подписан приказ о закрытии всех хоздоговорных работ в системе Академии наук.

Будущий академик, а в начале 60-х годов молодой кандидат химических наук Борис Суворов рассказывал, что после очередного съезда партии, где Хрущевым был провозглашен лозунг «плюс химизация народного хозяйства», академик Сатпаев всерьез взялся за изучение особенностей химии полимеров и катализаторов. Это было в его правилах: горный инженер, он с учеными разных направлений говорил на понятном им языке. Потому его так и уважал академик Александр Сызганов: до самой смерти в кабинете знаменитого хирурга висели два портрета – Ленина и Каныша Сатпаева. Так вот, возвращаясь к Суворову. Уже сильно болея, Сатпаев спросил однажды у него: «Борис Викторович, вы не могли бы уделять мне по воскресениям один час, чтобы рассказать в популярной форме о полимерах?..»

В декабре прошлого года картина «Қаныш» получила приз в номинации «Лучший фильм» на МКФ «Literature in Cinema» в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в январе нынешнего года победила сразу в трех номинациях – Best asian feature film, Best concept, Best environment⁄nature feature film – на Athvikvaruni International Film Festival в Индии.

– Мы надеемся, что фильм, рассказывающий широкому зрителю о жизни одного из величайших казахстанских ученых, внесет вклад в популяризацию науки среди молодежи, – отметил представитель спонсора картины – председатель правления Евразийской группы ERG Серик Шахажанов. – Системная поддержка социальных и образовательных проектов – основа нашей корпоративной ответственности. Биография такой феноменальной личности, как Каныш Сатпаев – прекрасная ролевая модель для новых поколений казахстанцев. Академик Сатпаев был и остается крупнейшим ученым в области геологической науки, но диапазон его интересов и знаний был необычайно широк и выходил за рамки естественных наук.

В кастинге на главную роль, который прошел в Астане, в Алма­ты, Караганде и Жезказгане, приняли участие порядка 300 человек: актеры театра и кино, студенты музыкальных училищ и творческих вузов. В пользу Асета Есжана сыграло его внешнее сходство с молодым Канышем Сатпаевым.

Съемки проходили в местах, где родился, жил и работал ученый. Были проведены многочис­ленные встречи и консультации со всеми «канышеведами». Среди них – Медеу Сарсеке, чья книга была взята за основу сценария.

Съемки шли в Астане, Алматы, Алматинской и Карагандинской областях (Карсакпай, Улытау и город Сатпаев и близлежащие к ним территории). В районе Керегетас, в степи, был построен целый аул с юртами, необходимым инвентарем того времени и живым реквизитом. Декорации в павильонах – кабинеты, лаборатории и квартиры – детально повторяли места, где жил и работал Каныш Сатпаев. В городе Карсакпае пришлось ремонтировать целые здания той эпохи, когда здесь жил и работал первый казахский геолог.

Членам творческой группы пришлось изучать особенности профессиональной деятельности Каныша Сатпаева. В фильме показана работа с английским буровым аппаратом «Крелиус» для добычи керна. Для передачи достоверности этого процесса съемочная группа отправилась на завод «Казахмыс», где наблюдала за работой настоящего бура. Затем художники воссоздавали профессиональное геологическое оборудование, которое должно было работать во время съемок.

Черно-белая подача полноэкранного фильма продолжительностью 101 минуту была использована создателями картины целенаправленно – чтобы передать трагичность того времени, когда жил и работал Каныш Сатпаев. По законам (вернее – беззаконию) тех лет, он первым должен был попасть под молот репрессий. Но Каныш Сатпаев, к счастью, уцелел под градом анонимок и в 1937-м, и в начале 50-х, когда шла борьба «с казахским нацио­нализмом».

Жаловались, например, что Каныш Сатпаев занимается саботажем, «искусственно завышая запасы полезных ископаемых» на Карсакпайском медном разрезе. Спасло его чудо. Руководителю местного НКВД в Джезказане Жаркову хватило здравого смыс­ла, чтобы не дать ход анонимке. «За что его сажать, если он целые дни проводит в степи и на рудниках, а в доме ребятишек целая куча», – говорят, сказал он. И кто бы мог подумать – Жаркова поддержал первый секретарь крайкома Левон Мирзоян: «Да, действительно, какой он саботажник и японский шпион, коль горит на работе?!» Словом, отвел беду, а через месяц его самого арестовали и расстреляли.

…Ученый ушел из жизни без малого 60 лет назад – 31 января 1964 года. Считают, что академик умер от тяжелой болезни внутренних органов. Но его внук Нурлан Жармагамбетов был уверен, что все шло свыше: «Такое чувство, словно Всевышний своих любимых детей ненадолго отпускает на землю. Абай прожил всего 59 лет, Ауэзов – 63, Сатпаев – 64…»