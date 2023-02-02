Сегодня в республиканский прокат вышла полнометражная версия телесериала «Каныш» о судьбе выдающегося ученого-геолога, академика Каныша Сатпаева
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Галия Шимырбаева
В основу фильма легли реальные события 1926–1934 годов, когда в поселке Карсакпай (сейчас одноименный город в Улытауском районе Карагандинской области) появилась одна из лучших в мире инфраструктур по добыче полезных ископаемых. В целом же с именем первого казахского академика ассоциируется комплексное развитие науки в Казахстане. Он очень любил это слово – «комплекс». Главный его научный труд так и называется – «Комплексная прогнозная металлогеническая карта Центрального Казахстана».