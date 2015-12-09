​Сегодня важен результат

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Бибигуль КЫЛЫШБАЕВА, госслужащая, п. Кобда, Актюбинская область

Глава государства озвучил основные направления антикризис­ной стратегии, которую Казах­стан принял на опережение. Разработаны соответствующие упреждающие меры. Эта стратегия тождественна трем простым, но важным понятиям: росту, реформам, развитию.

Как сказал Президент, аксиома новой глобальной реальности состоит в том, что только диверсифицированная экономика может эффективно противостоять последствиям глобального кризиса. Поэтому взят курс на реализацию программы индустриализации, новой инвестиционной политики. Нас ждут структурные преобразования, которые следует привести в соответствие с новой глобальной реальностью, оптимизация бюджетной политики. Все это накладывает большую ответственность на всех казахстанцев. Теперь требуются решительность, огромное трудолюбие от каждого из нас на своем рабочем месте, поскольку мы строим наш общий дом для своего же блага, для будущих поколений.

Сейчас важны результат, рациональная работа, чтобы продвигать без препон малый и средний бизнес, продолжать вводить высокотехнологичные заводы и фабрики, которые должны выдержать самую высокую конкуренцию на внешнем рынке, поднимать село, то есть идти к устойчивому росту во всех секторах экономики системно и комплексно, несмотря на вызовы сегодняшнего времени. Что очень важно, государство твердо продолжает реализацию мер соцподдержки населения. Уже с января будущего года будут повышены зарплаты работникам здравоохранения в среднем до 28%, образования – до 29%, социальной защиты – до 40%. При этом будет применяться дифференцированный подход к различным категориям бюджетников. В будущем году будет обеспечено 25-процентное повышение размеров со­циальных пособий по инвалидности и утере кормильца, а также стипендии, повышена зарплата государственным служащим корпуса «Б» на 30%.

Все это говорит о том, что государство оставалось и остается верным своим социальным обязательствам перед гражданами. Между тем Президент РК призвал казах­станцев проникнуться общей заботой о благополучии нашей Родины, принять активное участие в реализации нынешнего Послания, поскольку сложный этап, который наступает, будет для нас временем преодоления. И лишь тогда успех будет обеспечен. 

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