Сегодня важно быть финансово грамотным

Как изменится кредитная нагрузка семьи при снижении дохода? Стоит ли доверять звонку с голосом родственника, который просит деньги? Такие кейсы разбирают участники республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Школьный этап для учеников 9–11-х классов стартовал во всех регионах. Соревнования организованы Республиканским научно-практическим центром «Дарын» при поддержке Министерства просвещения.

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Руководитель отдела центра Медет Жамбаев пояснил, что олимпиада проходит второй год подряд. Задача соревнований – помочь школьникам принимать обдуманные финансовые решения, развивать их аналитическое и критическое мышление, выявлять и поддерживать способных учащихся.

– Для нас важно, чтобы ребята не просто знали экономические термины, а понимали, как планировать бюджет, формировать сбережения, оценивать риски и защищаться от финансового мошенничества. Это знания и навыки, которые необходимы каждому в повседневной жизни, – отмечает Медет Жамбаев.

Школьный этап прошел офлайн 3 ноября на базе школ. По словам Медета Жамбаева, предварительного отбора и специальных требований к учащимся не было.

Всего олимпиада включает четыре этапа. Районный или городской тур пройдет 14 декабря онлайн на Smart.daryn.kz. По его итогам отберут участников с 30 лучшими результатами по области. Затем состоится областной этап также в онлайн-формате. После него определят шесть сильнейших школьников, которые представят свою область или команду в республиканском финале.

Олимпиада охватывает широкий круг тем: сбережения, депозиты, кредиты, долговую нагрузку, инфляцию, инвестиции, страхование и финансовые риски. Особое внимание уделяется защите персональных данных, распознаванию мошеннических схем и проверке информации. В этом году в заданиях школьного этапа рассматриваются риски, связанные с искусственным интеллектом.

– Например, в одном задании заемщик получает 800 тысяч тенге в месяц и выплачивает по кредитам 360 тысяч. Школьникам нужно определить, какой станет его долговая нагрузка, если доход снизится на четверть. Это проверка умения оценивать, насколько посильными останутся обязательства при изменении жизненных обстоятельств, – уточняет Медет Жамбаев.

В другом задании мошенник подделывает с помощью ИИ голос родственника и просит срочно перевести деньги. Школьнику необходимо выбрать безопасное действие: прервать разговор и перезвонить близкому человеку на его обычный номер.

За работой школьников следит система прокторинга. Веб-камера будет записывать ход выполнения заданий. Районные и областные организаторы должны обеспечить учеников компьютерами или ноут­буками с камерами и стабильным Интернетом.

– Одновременное начало тес­тирования, одинаковое время выполнения, единые критерии оценивания и контроль самостоятельности работы направлены на обеспечение равных условий для всех участников, – подчеркивает Медет Жамбаев.

В центре «Дарын» рекомендуют учащимся готовиться к олимпиаде комплексно. Например, изучать основные понятия и решать прак­тические задачи. Школьникам стоит освоить расчеты процентов, уметь сравнивать финансовые предложения, замечать признаки мошенничества.

Победителей и призеров определят по сумме результатов двух финальных туров. В дальнейшем не исключено участие наших детей в аналогичной международной олимпиаде, которая находится на стадии планирования.