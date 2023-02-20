Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец

После Первой мировой войны в 1920 году во Франции под Страсбургом был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого добровольцы восстанавливали разрушенные фермы в районах наиболее ожес­точенных боев.

С тех пор волонтерство успело набрать размах и популярность всемирного масштаба. Продвигаемые сторонниками этого движения идеи солидарности, безвозмездности, равенства и отказа от насилия очень быст­ро стали популярными среди людей самого разного возрас­та. Постепенно стало возникать и реализовываться все больше и больше волонтерских программ.

В 1985 году Генеральной ассамблеей ООН был учрежден Всемирный день волонтеров, который празднуется 5 декабря. Сегодня волонтерские организации существуют в 100 странах мира.

14 сентября 1990 года в Париже на ХI Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих усилий была принята Всеобщая декларация волонтеров, в которой обозначены цели и основные принципы движения.

Сегодня есть сот­ни международных волонтерских организаций, работающих по всему миру. Вот лишь некоторые из них.

Волонтеры ООН (UNV – United Nations Volunteers) – организация, занимающаяся поддержкой устойчивого глобального развития на планете путем мобилизации добровольцев для решения конкретных практических задач. Добровольцы работают с беженцами, ВИЧ-инфицированными, детьми, инвалидами, в области детского и взрос­лого образования, здравоохранения, городского развития, выборного права и защиты прав избирателей, гендерного равенства и прав женщин практически во всех странах – участницах Организации.

Координационный комитет международных волонтерских организаций (Coordinating Committee for International Voluntary Service – CCIVS) был создан в 1948 году под эгидой ЮНЕСКО. Комитет CCIVS координирует деятельность более чем 250 национальных волонтерских организаций в 100 странах мира.

Европейская волонтерская служба, начиная с 1998 года, предлагает молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет возможность проявить себя за рубежом. С 1996-го около 5 тыс. молодых европейцев участвовали в этой программе.

Международная волонтерская организация (Service Civil International – SCI), основанная в 1920 году, имеет 33 отделения по всему миру. В ее задачи входит продвижение идей мира, международного взаимопонимания и солидарности, социальной справедливости и защиты окружающей среды. Основная деятельность SCI сосредоточена на организации международных волонтерских проектов, семинаров, коротких, средних и долго­срочных программ, образовательных тренингов и международных обменов.

Youth Action for Peace (YAP) – молодежная международная организация – начала деятельность в 1923 году, продвигая идеи мира и сотрудничества между странами и активно выступая против воен­ных конф­ликтов. YAP имеет отделения в 15 странах и объединяет политически активную молодежь в добровольческом движении. Ее активис­ты занимаются организацией волонтерских антивоенных проектов, пацифистских семинаров и тренингов, работают с беженцами.

ICYE (International Cultural Youth Exchange) насчитывает более 30 отделений в странах Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Миссия ICYE – продвижение молодежной волонтерской активности. Глобальное образование и интернациональное культурное воспитание – два основных принципа ее программ по работе с детьми, престарелыми и инвалидами.

Альянс европейских волонтерских организаций (Alliance of European Voluntary Service Organizations), основанный в 1982 году, представляет собой координационный центр добровольческих рабочих лагерей, продвигающих идеи международного сотрудничества, мира и взаимопонимания.

Работа

и есть награда

Это картина сегодняшнего дня, но если окунуться в историю развития волонтерского движения, то можно увидеть, что в каждой стране традиции формировались с учетом национальных и культурных особенностей.

В США пик волонтерского движения пришелся на 30-е годы прошлого века, тогда в нем участвовали около 3 млн молодых людей, и государство рассчитывало на них как на хорошо организованный трудовой ресурс. Волонтерская организация Граж­данский корпус охраны окружающей среды (Civilian Conservation Corps – ССС) была создана президентом Франклином Рузвельтом для снижения уровня безработицы.

Следующий этап развития волонтерского движения относится к 1961 году, когда президент США Джон Кеннеди соз­дал организацию «Служители Мира». Эта организация получила поддержку большинства университетов за счет того, что участие в ней рассматривалось как альтернатива службе в армии.

В 1970-е годы президент Джеймс Картер возродил ССС, но к движению присое­динилось уже не так много активистов. Расцвет начался много позже – в 1993-м при президенте Билле Клинтоне. Одна из особенностей клинтоновской программы состояла в том, что он инициировал молодежную практику, которая после позволяла хорошо трудоустроиться новоиспеченным специалистам.

В Германии тоже считают волонтерство уникальной возможностью для получения жизненного и трудового опыта. Здесь существует закон о «социальном годе», то есть после окончания средней школы молодой человек может год заниматься социальной работой. Впоследствии это имеет большое значение при приеме на работу.

Найти занятие по душе несложно: в Германии работает огромное количество некоммерческих организаций – около 70 тыс. На добровольных началах в них занято свыше 2 млн человек. Каждый третий немец – 34% населения страны – является волонтером, посвящая работе в добровольческих ассоциациях, проек­тах и группах взаимопомощи более 15 часов в месяц.

Согласно данным канцелярии премьер-министра Японии за 1993 год, 30% молодых людей страны в возрасте от 13 до 25 лет имели опыт волонтерской дея­тельности, а подавляющее большинство (более 70%) считали, что такая работа обретет весомое значение в будущем.

Для удобства и повышения эффективности волонтерской деятельности в Японии создана система центров волонтеров, в которую входят общенацио­нальные, префектуральные и муниципальные цент­ры. По данным японского Национального центра распрост­ранения добровольческой деятельности, более 10 млн японцев в той или иной форме приобщены к движению добровольчества.

В Ирландии около 33% населения являются волонтерами. Общее количество времени, отданное на волонтерскую работу, равняется 96,454 рабочим часам в год. 72% населения считает, что волонтеры делают нечто такое, что никогда не может быть сделано руками оплачиваемых сотрудников.

Во Франции хотя бы раз в жизни в волонтерских акциях участвовало 19% взрослого населения. Из них 60% регулярно участвуют в добровольческой работе, отдавая ей более 20 часов в месяц. 46% опрашиваемых отметили, что они стали волонтерами, ибо чувствуют в себе большое желание помогать другим.

«Волонтерство – работа, которая не нуждается в оплате, потому что сама является наградой», – любят говорить доб­ровольцы. Отчасти это не просто красивое выражение, ведь для молодежи работа в благотворительных организациях часто становится стартовой площадкой в жизни.

Работая, молодые люди приобретают новые социальные связи, опыт взаимодействия с другими, учатся нести ответственность не только за себя, но и за кого-то еще. Доказательством эффективности этого подхода может служить тот факт, что большинство богатейших людей в мире, в том числе участников рейтинга Forbes, имели в юности опыт общественной или волонтерской деятельности.

Казахстанская специфика

По оценке Национальной волонтерской сети, в 2022 году в Казахстане насчитывалось порядка 174 тыс. волонтеров. На постоянной, системной основе в это движение в нашей стране вовлечены около 90 тыс. человек.

В отличие от практики стран Запада, где волонтерством занимаются граждане с высокими доходами, в Казахстане среди активистов можно встретить людей практически всех социально-экономических категорий. И руководствуются они не принципом наличия свободного времени, а актуальностью тех или иных социальных проблем.

В 2022 году в Закон РК «О волонтерской деятельности» были внесены изменения, которые с учетом опыта совместной работы государственного и волонтерского секторов призваны облегчить и сделать более понятными механизмы этого взаи­модействия.

– В 2021 нашими экспертами разработаны Стандарт поддержки волонтеров и Единая программа их подготовки по ключевым направлениям. Эти документы сами по себе являются важнейшими качественными стратегическими материалами, на основании которых волонтерство в Казахстане имеет все шансы для полноценного развития, – говорит исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк.

С 2021 года ведутся аналитика и мониторинг волонтерской деятельности, результаты которых служат основой для ежегодного аналитического доклада НВС.

Также налажена работа волонтеров с региональными ДЧС, например, достигнуты договоренности об участии в учениях.

– Вместе с тем существует большая потребность в продолжении и усилении просветительской дея­тельности, включая формулировку и широкое транслирование концепции, специфичной именно для Казахстана. Потому что тиражирование развития этого движения в регионах началось без необходимого обучения всех вовлеченных сторон, в том числе и госорганов, что привело и продол­жает приводить к ряду системных ошибок, – говорит Татьяна Миронюк. – Для создания благо­приятной среды для развития волонтерст­ва крайне важно обеспечить широкую информационно-образовательную кампанию, говорить о принципиальном отличии волонтерства от благотворительности. Существует потребность в проведении расширенного исследования для выявления нужд и перспектив движения в каждом отдельном регионе. У нас есть хорошее выражение: «Пусть волонтеров будет как можно больше, а работы для них – меньше!» Это действительно невероятные люди, готовые прийти на помощь в любой момент. Главное, помнить о простом правиле: не навредить. А для этого нужно подходить к проектам со знаниями и логикой.

Стремление быть полезной привело в волонтерское движение и студентку Екатерину Лохолетову. Раньше Катя работала вожатой, а теперь она – руководитель отделения волонтерского центра «Фе­никс» при высшем колледже культуры им. Акана Серэ в Кокшетау.

– Мне всегда нравилось помогать людям, получая взамен благодарность или даже просто улыбку, – говорит она. – Я не задаюсь вопросом, что побуждает нас, волонтеров, уделять свободное время общественной работе, наоборот, спрашиваю, что могу полезного сделать. Общение с людьми – удовольствие. Порой нужно просто уделить внимание человеку – даже это большая помощь. В таких ситуациях стараюсь проявить искренний интерес, расспросить об увлечениях, чтобы соз­дать комфортную обстановку.

Организация «Феникс» была основана в 2014 году, постепенно открывая свои под­разделения в учебных заведениях города. Сегодня в ее рядах более 200 волонтеров, которые оказывают посильную помощь всем нуждающимся. Есть акции адресной поддержки, в которых так нуждаются люди преклонного возраста, – это, например, помощь по дому. Зимой работает «Снежный десант», бойцы которого помогают очис­тить от снега дворы и подъезды.

Диспетчерская служба помогает с транс­портировкой людей с ограниченными возможностями, например, доставляет в поликлинику инвалидов-колясочников. В общем, работа для волонтеров есть.