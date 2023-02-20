Сегодня волонтерские организации существуют в 100 государствах мира. В нашей стране добровольцем является каждый 110-й казахстанец
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Юлия Полонская
Связанные одной целью
Волонтерство как идея социального служения столь же древняя, как и само понятие общества, в котором всегда находились люди, испытывающие потребность в бескорыстной помощи другим. В ХХ веке эти порывы социальной поддержки приобрели институциональную форму, преобразовавшись из добровольчества, проявить которое чаще всего людям удавалось во время войн.