Секрет активного долголетия

Статьи,ЗОЖ
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Ветеран КазНМУ Сара Ерджанова много лет занимается гимнастикой. Мы встретились с ней на ее родной кафедре биохимии Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова, где кандидат медицинских наук, доцент, автор 85 научных работ трудится более полувека.

фото из архива КазНМУ

– Никогда не думала о своем возрасте. Я просто живу, – начинает она беседу. – Многие годы посвятила работе со студентами, а в свободное время – вот уже 45 лет – веду занятия по оздоровительной гимнастике на основе йоги.

Путь Сары Саид-Алиевны в медицину начался с мечты стать хирургом. После окончания института она работала в детской хирургии: бывали дни, когда приходилось работать по 30 часов подряд и возвращаться к пациентам после бессонной ночи. Такой напряженный график серьезно сказался на здоровье Сары Ерджановой, и ей пришлось оставить профессию, но расставаться с медициной она не собиралась.

Судьбоносным стало предложение заведующего кафедрой биохимии Петра Верболовича перейти к нему на работу. Сара Саид-Алиевна сразу же согласилась. С тех пор эта кафедра стала для нее вторым домом, здесь пройдена большая профессиональная школа. Она научилась не только глубоко разбираться в предмете, но и работать со студентами – быть требовательной и одно­временно справедливой, уважать молодежь и никогда не опаздывать на занятия.

Биохимию она считает фундаментальной дисциплиной, необходимой для понимания процессов, происходящих в организме человека. Эти знания помогают врачу правильно оценивать анализы, выявлять нарушения и выбирать лечение. Педагог учит будущих эскулапов видеть за цифрами состояние пациента.

– Я люблю студентов и то, чем занимаюсь многие годы. Стараюсь не воспринимать это как обязанность. Большое значение имеет то, с каким настроением вы идете на работу, с какими людьми общаетесь. Признаюсь, что больше всего я не люблю ссориться. Я потом так переживаю по этому поводу. Уж лучше поговорить в спокойной обстановке, пожать друг другу руку, обняться, – улыбаясь, говорит она.

Думается, что в таком отношении к людям кроется одна из причин ее душевного равновесия. При этом Сара Саид-Алиевна считает, что человек должен стремиться к наполненности в жизни. Нужно находить занятия, которые приносят удовольствие, общаться, интересоваться окружающим миром и не замыкаться на собственных проблемах.

Еще одна важная часть жизни представителя старшего поколения – гимнастика. Более сорока лет наша героиня занимается комплексом упражнений, основанных на элементах йоги, а со временем она сама стала вести занятия для других людей. И к этому привел собственный опыт. Сара Саид-Алиевна рассказала, что был период, когда она страдала от болей головных и в спине. Ей посоветовали гимнастику, включающую упражнения для разных групп мышц и сус­тавов. И теперь она с радостью отдает ей свое свободное время и силы.

– Движение – это жизнь. У нас составлен такой комплекс, который включает упражнения для всех групп мышц и суставов и даже для глаз. Занятия – это возможность для всех уделить время своему здоровью. Мы не разговариваем, а сосредотачиваемся и прислушиваемся к своему телу, – поясняет она.

Ветеран КазНМУ убеждена, что забота о здоровье требует ежедневного труда, а хорошее настроение во многом зависит от самого человека. Нельзя заниматься собой от случая к случаю, надеясь, что этого будет достаточно. Важны желание, дисциплина и готовность преодолевать собственную лень.

– Я не понимаю людей, которые любят рассказывать о своих болезнях, будто получают от этого удовольствие. Стараюсь не поддерживать такие разговоры. Но когда приглашаю на занятия, мне часто отвечают: «На это нет времени». А ведь здоровье – самое главное, что есть у человека. Сохранить его – это тоже труд, потому что надо работать над собой, – убеждена собеседница.

Говоря о здоровом образе жизни, Сара Саид-Алиевна не сводит его только к гимнастике. Прежде всего это разумный выбор, который человек делает каждый день: не переедать, находить время для движения, следить за своим самочувствием, не поддаваться привычке постоянно жаловаться.

Особое значение она придает семье и отношениям с детьми и внуками.

– Важно гулять вместе, разговаривать, узнавать, чем они живут, поддерживать их интересы и быть с ними на одной волне, – советует она.

Так что же помогает Саре Саид-Алиевне сохранять оптимизм и душевное равновесие? Пожалуй, прежде всего любовь к людям. Она продолжает работать, вести активный образ жизни, делиться знаниями, заботиться о близких и радоваться каждому дню. Возможно, в этом и заключается секрет активного долголетия – сохранять интерес к происходящему вокруг и желание быть полезной людям независимо от возраста.

#ЗОЖ #физкультура #Сара Ерджанова

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