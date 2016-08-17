​Секрет человеческого счастья

фото из семейного архива

Впрочем, «приемными» детей наз­вать и язык не поворачивается. Это очень большая и крепкая семья, где все построено на взаимоуважении и бесконечной любви друг к другу. Сами супруги считают, что у них обычная и простая семья. Ее глава Андрей Валерьевич работает в мебельной компании ИП «D-Luxe» города Капшагая сборщиком корпусной мебели. Вкладывает, как говорится, душу в любимое дело, чтобы и семья жила в достатке, и работа приносила удовлетворение. Ну а верная спутница жизни Мария Михайловна всецело посвящает себя воспитанию детей и сохранению тепла семейного очага.

Уроженка города Алматы Мария в свое время отучилась на менеджера по продажам. Работала по профессии до 2000 года в продуктовом магазине. Затем в разное время пробовала себя в различных отраслях – работала в мебельной компании, обучилась и устроилась на работу автомойщицы, занималась менеджментом по продажам.

– В 2008 году мы с семьей переехали в Капшагай, где я сразу устроилась в продуктовый магазин и проработала там 2 года, после чего ушла в декрет, и в 2011 году родила дочку. После этого пос­вятила себя воспитанию детей и до настоящего времени являюсь домохозяйкой, – говорит Мария Угничева.

В их семье тринадцать дочерей и шестеро сыновей. Четверо самых старших учатся в многопрофильном колледже Капшагая. Семеро получают среднее образование в общеобразовательной школе, пятеро ходят в детский сад. Троих воспитывает на дому сама Мария Михайловна.

– Большая семья – это семейное согласие, в котором заключается истинное счастье и идиллия. Что может быть лучше, чем полный дом детей, любви? – продолжает Мария Михайловна.

Стоит также отметить, что семья Угничевых – это своего рода мини-ассамблея народа Казахстана в одной ячейке общества, где можно встретить ребят казахской, славянской и других национальностей.

– Самое главное – мы одна большая крепкая семья, где царят мир и благополучие, – поделился Андрей Валерьевич. – Одно из моих самых заветных желаний заключается в том, чтобы мои дети выросли хорошими людьми с открытыми сердцами и заняли свое достойное место в жизни.

– Детей стараемся воспитать в добре и ласке и дать им все, что в наших силах, – добавила Мария.

Конечно, воспитать 19 детей – задача непростая, но супругам удается справиться с этим нелегким делом. К примеру, все старшие дети из семьи Угничевых – образцовые ученики. Об этом свидетельствует и официальная характеристика местного отдела образования.

– Андрей Валерьевич и Мария Михайловна постоянно контро­лируют школьные успехи своих детей, посещают родительские соб­рания, провожают ребят в школу и встречают после учебы, – отметила руководитель отдела образования Капшагая Р. Ешимова. – Родители занимаются детьми, поэтому нравственное здоровье, уважение и забота друг о друге становятся главным жизненным ориентиром для всех их ребят. Дети очень любознательные, имеют широкий круг интересов, с удовольствием участвуют во внеклассных школьных мероприятиях.

Глава государства Нурсултан ­Назарбаев, говоря о семейных ценнос­тях, отметил, что любовь к Родине начинается с любви к семейному очагу. Воспитание, полученное под родным шаныраком, – это залог здорового и успешного будущего всего нашего народа. Именно поэтому по инициативе Лидера нации ежегодно в стране проводится национальный конкурс «Мерейлі отбасы», призванный пропагандировать самые главные ценности сегодняшнего общества – семью, воспитание будущего поколения.

В нынешнем году герои нашего повествования, приняв участие в данном конкурсе, по праву завоевали первое место. Сколько было радости, когда из 255 участников их семья была единогласным решением судейской коллегии признана лучшей! С особым чувством гордости они слушали слова поздравления акима области Амандыка Баталова, отметившего, что крепкая и дружная семья – это основа процветающего государства во все времена.

– После такого признания еще больше хочется творить на земле добра, – сказал в заключение глава семейства.