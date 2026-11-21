Столетняя жительница города Лидия Яковлевна Черепанова, кажется, знает один из главных рецептов долголетия. Она пережила войну, отдала почти полвека труду, увидела смену эпох – и при этом сохранила доброту, душевную молодость и умение радоваться простым вещам.

фото акимата г.Петропавловска

Есть люди, рядом с которыми хочется задержаться подольше. Не потому, что они рассказывают какие-то невероятные истории, а потому, что в их словах и улыбках чувствуется особая жизненная мудрость. Они многое пережили, немало повидали, но не утратили самого главного – доброго отношения к миру.

Лидия Яковлевна Черепанова отметила столетие. В день юбилея в доме у нее было особенно тепло от внимания гостей. Поздравить именинницу приехал аким города Серик Мухамедиев.

– Обещал вам на сто лет приехать? – с улыбкой спросил он.

– Обещали! Спасибо вам! Каждый год не забываете приехать и поздравить! – отозвалась Лидия Яковлевна.

Для нее важно, что помнят, не забывают.

Жизненная история Лидии Яковлевны началась далеко от Петропавловска. Она родилась в селе Алексеевка Кокчетавской области. Летом 1938 года приехала в гости к старшей сестре и осталась здесь навсегда.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 14 лет. После двухмесячных курсов лаборантов по заготовке зерна девочку вместе с другими юными работницами направили на хлебоприемные пункты в сельскую глубинку. Так началась ее трудовая дорога. Работали на приемке зерна, возвращались на элеватор. Никаких современных приборов и удобств. Влагомеров тогда еще не было, вспоминает Лидия Яковлевна. Многое делали вручную.

В 1945 году она пришла на завод имени Куйбышева. Работала в отделе главного технолога­, самостоятельно изучала техническую­ литературу­, старалась постичь тонкости непростой специальности. Через два года руководство предприятия направило молодую работницу на годичные курсы в Ленинград. Вернувшись, она получила должность конструктора третьей категории.

Позднее профессиональный путь продолжился на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения. Здесь Лидия Яковлевна трудилась инженером-конструктором, занималась рационализацией и изобретательством. За добросовестный труд и профессиональные заслуги ее имя было занесено в заводскую Книгу почета.

Поколению Лидии Яковлевны пришлось пройти через тяжелые испытания. Эти люди знают цену хлебу, работе, человечес­кой поддержке. Они не позволили труднос­тям отнять­ у себя способность смеяться, дружить и мечтать. Они не ожесточились от невзгод, не потеряли интереса к людям. Ценят дружбу, радуются встречам, находят повод для улыбки и остаются благодарными за то, что имеют... Возможно, в этом и заключается один из секре­тов долгой жизни Лидии Черепановой.