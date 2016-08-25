​Секрет успеха модельера

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
фото Эльдара НУРУЛЛИНА

В мир высокой моды юная Гульшат попала в 1992 году, когда после окончания колледжа в Семее, преодолев конкурс, попала в алматинский республиканский центр моды «Макпал». Его коллекции показывались по всему миру, здесь заказывали сценические костюмы звезды отечественной эстрады. И Гульшат Мусабекова стала частью творческого процесса центра моды, мечтая о собственной линии одежды. Наконец в 2004 году модельер вернулась в родной город и открыла производство, специализирующееся на пошиве свадебных нарядов в национальном стиле.

Однако вскоре приходит решение расширить ассортимент изделий, а значит, приобрести современное оборудование и собственное помещение для ателье. Обратившись за кредитом в АО «Банк ЦентрКредит», Г. Мусабекова узнала, что может получить господдержку по линии «Даму». В прошлом году было одобрено субсидирование полученного кредита. И сегодня салон «Акниет» широко известен не только в Казахстане, но и в странах СНГ, заказы поступают из Китая и Японии. Прежде всего пользуются спросом сценические и национальные кос­тюмы. Два раза предпринимательница принимала участие в выставке нацио­нальных товаропроизводителей «Сделано в Казахстане», где наладила деловые связи, и теперь весомая часть заказов приходит в салон «Акниет» из Алматы и Астаны.

Секрет своего успеха Гульшат Каукеновна видит в своевременной помощи государства и своем личном участии в создании каждой модели. Несмотря на огромные объемы производства и широкий штат сотрудников, до сих пор модельер сама принимает участие в закрое, лично контролирует весь процесс.

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