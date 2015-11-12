– А можно мой кабинет будет здесь? – спросил Саша, показывая на дверь одной из комнат. Яна с улыбкой кивнула.

– Да, пожалуйста! Эта комната, – она махнула рукой в сторону второй двери, – и правда, больше для спальни подойдет.

Тетя Рая, хозяйка квартиры, как-то странно прищурилась и поманила Яну на кухню.

– Пойдем, покажу тебе, как плиту зажигать. Она у меня с секретом. А ты, – повернулась она к мужу, – покажи Саше, как в комнатах окна открываются. Ведь там тоже сноровка нужна. Да и смекалка тоже.

Мужчины пошли в будущий кабинет главы молодого семейства, а тетя с племянницей уединились на кухне. Однако вместо плиты хозяйка подошла к смежной с кабинетом стене.

– Смотри, – улыбнулась она, приподнимая висящую над столом картину, изображающую лесную опушку. – Здесь – залог долгой и счастливой семейной жизни. Не удивляйся и запоминай. Пригодится!

Яна подошла поближе и удивленно хмыкнула. В стене было небольшое углубление, заткнутое цветастой тряпкой.

– Это сквозная дыра, – шепотом объяснила тетя. – Не знаю, зачем ее тут сделали. Когда мы сюда въехали, она уже была. Через нее все отлично слышно, надо только аккуратно вытащить тряпку. С той стороны, обрати внимание, ковер висит. Так что, можешь не переживать, Саша ничего не заметит. Главное – не давай ему делать здесь ремонт. И ты будешь знать все, о чем он болтает по телефону со своими друзьями. Тебе будут известны все его тайные планы.

– Вряд ли мне это понадобится, – покачала головой Яна, бросив на дыру задумчивый взгляд: «Придумают же!»

Вскоре на кухню вернулись дядя и муж Яны. Оба улыбались. Саша – растерянно, а дядя – загадочно и чуть насмешливо. Но Яна не обратила на это особого внимания – ее больше занимал тетин секрет.

– И зачем мне только тетя о нем рассказала? – досадовала она, – начнешь подозревать – и тоска заест.

Первые недели, обживаясь на новом месте, Яна то и дело бросала взгляд на украшающий кухонную стену пейзаж. А потом, выбрав день, когда Саша задержался на работе, а сама она освободилась пораньше, молодая женщина сбегала в магазин и купила две коробки пластилина. Сняла картину и старательно залепила дыру со стороны кухни, затолкав в нее почти все разноцветные мягкие брусочки.

Потом она отправилась в кабинет Саши с оставшимся пластилином и так же решительно приподняла закрывающий стенное «ухо» старый ковер с задумчивыми оленями.

– Саша... – прошептала она нежно, увидев стену под ковром. – Дорогой... И когда ты только успел?

Со стороны кабинета дыра была аккуратно замазана цементом.