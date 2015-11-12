Секрет

Свежий выпуск
516
​Валентина ФИРОНОВА

– А можно мой кабинет будет здесь? – спросил Саша, показывая на дверь одной из комнат. Яна с улыбкой кивнула.

– Да, пожалуйста! Эта комната, – она махнула рукой в сторону второй двери, – и правда, больше для спальни подойдет.

Тетя Рая, хозяйка квартиры, как-то странно прищурилась и поманила Яну на кухню.

– Пойдем, покажу тебе, как плиту зажигать. Она у меня с секретом. А ты, – повернулась она к мужу, – покажи Саше, как в комнатах окна открываются. Ведь там тоже сноровка нужна. Да и смекалка тоже.

Мужчины пошли в будущий кабинет главы молодого семейства, а тетя с племянницей уединились на кухне. Однако вместо плиты хозяйка подошла к смежной с кабинетом стене.

– Смотри, – улыбнулась она, приподнимая висящую над столом картину, изображающую лесную опушку. – Здесь – залог долгой и счастливой семейной жизни. Не удивляйся и запоминай. Пригодится!

Яна подошла поближе и удивленно хмыкнула. В стене было небольшое углубление, заткнутое цветастой тряпкой.

– Это сквозная дыра, – шепотом объяснила тетя. – Не знаю, зачем ее тут сделали. Когда мы сюда въехали, она уже была. Через нее все отлично слышно, надо только аккуратно вытащить тряпку. С той стороны, обрати внимание, ковер висит. Так что, можешь не переживать, Саша ничего не заметит. Главное – не давай ему делать здесь ремонт. И ты будешь знать все, о чем он болтает по телефону со своими друзьями. Тебе будут известны все его тайные планы.

– Вряд ли мне это понадобится, – покачала головой Яна, бросив на дыру задумчивый взгляд: «Придумают же!»

Вскоре на кухню вернулись дядя и муж Яны. Оба улыбались. Саша – растерянно, а дядя – загадочно и чуть насмешливо. Но Яна не обратила на это особого внимания – ее больше занимал тетин секрет.

– И зачем мне только тетя о нем рассказала? – досадовала она, – начнешь подозревать – и тоска заест.

Первые недели, обживаясь на новом месте, Яна то и дело бросала взгляд на украшающий кухонную стену пейзаж. А потом, выбрав день, когда Саша задержался на работе, а сама она освободилась пораньше, молодая женщина сбегала в магазин и купила две коробки пластилина. Сняла картину и старательно залепила дыру со стороны кухни, затолкав в нее почти все разноцветные мягкие брусочки.

Потом она отправилась в кабинет Саши с оставшимся пластилином и так же решительно приподняла закрывающий стенное «ухо» старый ковер с задумчивыми оленями.

– Саша... – прошептала она нежно, увидев стену под ковром. – Дорогой... И когда ты только успел?

Со стороны кабинета дыра была аккуратно замазана цементом. 

Популярное

Все
Одинокая медведица желает познакомиться...
Аудиопрогулка «От А до Ы» – тренд на любовь к родному городу
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Платить не должен, но заплатил
Более пяти лет жители села Кіші Байсерке не могут получить обещанный доступ к газу
Суд постановил вернуть большую часть земли парка «Кен-баба» в государственную собственность
Ключевая задача страны – отход от чрезмерного вмешательства государства в экономику
В Семее апелляционный суд отказал предпринимателю в иске о сносе старинного здания
Три поколения чеченской династии Махмурзаевых свободно владеют казахским языком
И не нужно жечь покрышки!
О легких деньгах, человеке труда и развитии науки
В Уральске началась оценка ущерба, нанесенного паводком домам в дачных товариществах
Обязательное тестирование учащихся на наркотики может стать нормой
Декриминализация экономических преступлений не означает индульгенцию
Искусственный интеллект в госуправлении: возможности и перспективы
Разговорами сыт не будешь
Выходят на арену «мусорги»
Шаг к спасению, или Имитация бурной деятельности
Каникулы – это здорово!
Международный день музеев отмечается в Казахстане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Аким Атырауской области рассказал о развитии Кульсары
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Анастасия Куценко из Кокшетау утверждает: казахский язык не так сложен в изучении, как поначалу кажется
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Боец из Узунколя Сергей Воропаев в фашистском плену не сломился
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Люблю говорить на казахском, а еще больше – петь
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Премьер-министр Малайзии прибыл в Астану
Как устроено «черное» старательство в Бестобе
Территорию, которую ныне занимает Восточный Казахстан, древние греки называли Четвертым углом Ойкумены
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют

Читайте также

В разы сократилась смертность при ДТП на отдельных участках…
Оштрафованы нарушители Правил пожарной безопасности
Замакима Шымкента приговорен к лишению свободы
Подумай, прежде чем нырнуть

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]