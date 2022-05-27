Фото: akorda.kz
Международное сотрудничество
Секретарь Совбеза РК принял участие в региональном заседании по вопросам Афганистана

Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на akorda.kz.

В Душанбе состоялось IV заседание Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана, в котором участвовали секретари советов безопасности и советники по национальной безопасности Китая, Российской Федерации, Индии, Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Казахстанскую делегацию возглавил помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов, который в своем выступлении изложил направления, являющиеся ключевыми для изменения обстановки в стране в интересах всего региона. В частности, недопущение экспорта угроз международного терроризма и экстремизма, противодействие наркобизнесу, обеспечение продовольственной безопасности и преодоление гуманитарного кризиса.

Была отмечена необходимость повышения транспортной связанности во всем регионе как ключевого фактора экономической безопасности, а также развитие системы образования в целях социально-экономического восстановления Афганистана.

Казахстан продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому народу, осуществляя поставки продовольствия, медикаментов, других товаров первой необходимости, а также предоставляя возможности для обучения афганских студентов.  

Была подчеркнута важность скоординированных усилий по всему спектру афганской проблематики.

По итогам заседания было принято итоговое заявление, в котором отмечена недопустимость использования международными террористическими организациями территории Афганистана для укрытия, обучения, планирования или финансирования любых террористических актов против стран региона.

Участники диалога подтвердили намерение о налаживании сотрудничества по оперативному обмену информацией между приграничными государствами и другими заинтересованными странами о ситуации, связанной с деятельностью деструктивных сил.

Кроме того, было подчеркнуто стремление государств обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи афганскому народу.

На полях мероприятия Гизат Нурдаулетов провел двусторонние встречи с Секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, Секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насруллой Махмудзодой и Секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым.

Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности, в том числе основным направлениям сотрудничества в данном направлении.

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