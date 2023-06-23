Секретари совбезов стран Центральной Азии и России впервые встретились в Алматы

Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Алматы состоялась первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Фото: akorda.kz

В своем приветственном видеообращении к участникам форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в современных реалиях важнейшей задачей для региона является сохранение стабильности и укрепление безопасности, что предполагает эффективное прогнозирование угроз, оперативную выработку превентивных мер реагирования и качественно новых интегрированных подходов.

В ходе первой встречи секретари советов безопасности рассмотрели конкретные сферы сотрудничества, исходя из текущей международной ситуации и национальных интересов стран региона.

Помощник президента – секретарь Совета безопасности Казахстана Гизат Нурдаулетов предложил приоритетные направления взаимодействия, включая содействие стабилизации ситуации в Афганистане, обеспечение транспортной и продовольственной безопасности.

Особое внимание было обращено на вопросы водной безопасности, учитывая необходимость сохранения общей экосистемы, в том числе в условиях климатических изменений.  

В этот же день под председательством Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева состоялись плановые двусторонние консультации между аппаратами Советов безопасности Казахстана и России, участие в которых также приняли руководители и сотрудники соответствующих государственных органов.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму в Центральной Азии, обменялись оценками текущей геополитической ситуации.

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