Общество Секреты детской души 21 июля 2022 г. 2:15 Юлия Миленькая Педагог-организатор, актер Сагит Еришов из Костаная знает множество способов отвлечения детей и подростков от их любимых гаджетов. Опытный актер сегодня работает на одной из баз отдыха на побережье озера Алаколь и делает каждый день детей насыщенным, интересным и увлекательным. Июль – макушка лета, а значит, все базы отдыха, побережье рек и озер заполнены отдыхающими. Приезжая к воде, многие мамы и папы теряются в догадках, чем бы занять своих чад в перерыве между купанием. С детьми отдых нередко становится настоящей работой. Поэтому большинство родителей, усердно критикующих «дружбу» подростков со смартфонами, на отдыхе зачастую сами вручают им устройство с играми и мультиками. И тогда на час-другой можно забыть о родительских обязанностях. На помощь взрослым приходят и аниматоры, для которых взаимодействие с детьми – профессиональное занятие. Но нужно сказать, что развлекать детей – дело нешуточное. И далеко не все люди, называющие себя аниматорами, актерами и организаторами активностей, умеют и по-настоящему любят работать с малышами и подростками. Настоящих специалистов и мастеров видно издалека. Вот и Сагита Еришова нетрудно разглядеть даже на большом расстоянии. Молодой человек всегда находится в окружении детей. Не так давно он вернулся на родину из России, где несколько лет работал с детьми в тюменском санатории «Сибирь». Там он удостоился множества положительных отзывов от родителей за правильный подход к воспитанию детей, раскрытие их потенциала и снятие психологических зажимов. Всему этому Сагит научился, работая в кукольном и драматическом театре в своем родном Костанае. Помимо доброты, эрудиции, усердности и человеколюбия Сагит, как он сам признается, очень любит справедливость и честность. Именно эти два качества подвигли его в свое время поступить после девятого класса в колледж на специальность «правоведение». – При колледже у нас была молодежная практика в государственных учреждениях, в том числе в суде, прокуратуре, архивах. На нее можно было попасть, пройдя конкурс. И у меня все получилось. В течение двух месяцев удалось поработать в полиции, а именно – в отделе дознания. Я был силен в уголовном и конституционном праве. Успешно прошел практику, но в системе не остался, – рассказывает Сагит. – В итоге решил выбрать кардинально другое направление деятельности. И выбор был довольно неожиданным, даже для него самого. По местному телеканалу Сагит увидел бегущую строку, сообщавшую о наборе молодежи от 16 лет в театральную студию. Тогда-то молодой человек вспомнил, как в школе ему нравились различные творческие конкурсы, в которых он с удовольствием участвовал. – Желающих тогда, помню, пришло очень много. В качестве своей презентации я прочитал кое-что из прозы, а также стихотворение. И мне сказали ожидать звонка, – продолжает Сагит. – Одновременно со студией я обратил внимание на вакансию актера в кукольном театре. При встрече главный режиссер Костанайского областного театра кукол Геннадий Евгеньевич Иванов сразу отвел меня к директору, в кабинете которого я написал заявление об устройстве на работу. Все складывалось удивительно и интересно для меня. Так Сагит Еришов начал работать в кукольном театре, который стал для него целым миром, дающим возможность взаимодействовать с профессионалами, получать массу полезных навыков и знаний, восхищаться работой творческой команды. – Прослужил в кукольном театре полгода и параллельно ходил в драматическую студию, – рассказывает Сагит. – В новогоднем спектакле исполнял роль Вороны. После показа мне сказали, что Сан Саныч (заслуженный деятель РК Александр Лиопа – авт.), главный режиссер областного русского драматического театра меня не узнал и расспрашивал, кто же эта Ворона такая. И это была, безусловно, большая похвала с его стороны. После успешной роли в детской сказке я был задействован в спектакле, посвященном Ахмету Байтурсынову, точнее, судьбе его супруги, «Любовь и смерть Ак келин». В этой постановке я исполнял роль Хафиза, следователя НКВД, которому нужно было Байтурсынову сообщить о его приговоре – смертной казни. Удивительно, как моя театральная работа вновь напомнила мне о моей фактически несостоявшейся профессии в судебной сфере… К слову, со спектаклем «Любовь и смерть Ак келин» актеры областного русского драматического театра ездили в Нур-Султан и в Челябинск. – Основательно поработать с детьми, понять их мир, психологию у меня получилось во время утренников, которые проходили либо до, либо после кукольных спектаклей в театре. Тогда-то у меня и началась настоящая дружба с маленькими зрителями, – говорит артист. Сагиту, впрочем, как он сам рассказывает, всегда удавалось подружиться с любым ребенком. Родственники, знакомые, друзья нередко отмечали, как дети тянутся к нему. Порой даже застенчивые малыши, не воспринимающие никого кроме своих мам, чувствуют себя спокойно и комфортно рядом со старшим другом. После опыта работы в двух театрах Сагит решил поступить заочно в Челябинскую государственную академию культуры и искусств. – В Челябинске открыли специальный набор для артистов зарубежья. Собралась отличная творческая команда, с которой я с удовольствием постигал основы актерского мастерства, – рассказывает Сагит. – После волею судьбы оказался в Тюмени, где занимался проведением детских праздников, а также работал в Тюменском кукольном театре, затем попал в один из самых респектабельных санаториев – «Сибирь», продолжил взаимодействовать с детьми. Что только мы не устраивали! Дети и родители были в восторге. Собственно, и сегодня на побережье Алаколя благодаря Сагиту Еришову проходит много театрализованных представлений. Ежедневно профессиональный актер организовывает вместе с творческой командой веселые мероприятия. А когда рядом вода, свежий воздух, солнце и большое количество детей, то поводы для радости и отличного настроения находятся сами. Сагит проводит здесь и мастер-классы по актерскому мастерству. Желающих их посетить – хоть отбавляй. – В Тюмени мне довелось поработать в центре развития экологических программ «Живая планета», которой руководит истинный профессионал своего дела Вера Константиновна Пахомчик. Центр организовывает различные экологические экспедиции для школьников. Ребята на две недели уезжают на природу, активно изучают растения, насекомых, птиц, живут в палатках. Распорядок дня настолько насыщенный, что они просто забывают о телефонных играх, интернете. Уверен, что и нам в стране тоже необходимо развивать у детей интерес к природе, давать им больше знаний в области экологии. Ведь экология – это не только то, что вокруг людей, это то, что внутри нас. В какой атмосфере мы растем, такое отношение и формируется у нас к окружающему миру. Сейчас Сагит продолжает изучать детскую психологию, читает специальную литературу. Он еще и сам молод, ему 30. Но, похоже, ему уже удалось в постоянном общении с детьми разгадать многие тайны детской души. Он даже самых инертных подростков, скромных и зажатых ребят умело вовлекает в командные игры, делится с ними знаниями о природе. – Когда я вижу, что тот или иной ребенок выпадает из группы, ему становится неинтересно, то я стараюсь сделать все, чтобы его вернуть в игровой или обучающий процесс. Такие дети меня очень мотивируют, – отмечает Сагит. Каждый непростой случай в работе с детьми – невероятна интересная для нашего героя головоломка, которая имеет десятки способов решения. Сагит Еришов твердо убежден: каждый ребенок – это целый мир, который ежедневно, ежечасно, ежесекундно необходимо разгадывать. Если девочка, на первый взгляд, артистичная, то совсем не обязательно вести заниматься актерским мастерством, а юный любитель футбола или баскетбола не обязан становиться членом национальной сборной. По мнению молодого профессионала, каждый ребенок может раскрыться даже перед собственными родителями с неожиданной для них стороны. Ну а для того, чтобы разглядеть потенциал детей, нужно как можно больше вовлекать их в реальную жизнь, создавая условия для долгой паузы в «дружбе» со смартфоном.