Секреты детской души

Педагог-организатор, актер Сагит Еришов из Костаная знает множество способов отвлечения детей и подростков от их любимых гаджетов.

Опытный актер сегодня работает на одной из баз отдыха на побережье озера Алаколь и делает каждый день детей насыщенным, интересным и увлекательным.

Июль – макушка лета, а значит, все базы отдыха, побережье рек и озер заполнены отдыхающими. Приезжая к воде, многие мамы и папы теряются в догадках, чем бы занять своих чад в перерыве между купанием. С детьми отдых нередко становится настоящей работой. Поэтому большинство родителей, усердно критикую­щих «дружбу» подростков со смартфонами, на отдыхе зачас­тую сами вручают им устройство с играми и мультиками. И тогда на час-другой можно забыть о родительских обязанностях.

На помощь взрослым приходят и аниматоры, для которых взаимодействие с детьми – профессиональное занятие.

Но нужно сказать, что развлекать детей – дело нешуточное. И далеко не все люди, называющие себя аниматорами, актерами и организаторами активностей, умеют и по-настоящему любят работать с малышами и подростками. Настоящих специалистов и мастеров видно издалека.

Вот и Сагита Еришова нетрудно разглядеть даже на большом расстоянии. Молодой человек всегда находится в окружении детей. Не так давно он вернулся на родину из России, где несколько лет работал с детьми в тюменском санатории «Сибирь». Там он удостоился множества положительных отзывов от родителей за правильный подход к воспитанию детей, раскрытие их потенциала и снятие психологических зажимов.

Всему этому Сагит научился, работая в кукольном и драматическом театре в своем родном Костанае. Помимо доброты, эрудиции, усердности и человеколюбия Сагит, как он сам признается, очень любит справедливость и честность. Именно эти два качества подвигли его в свое время поступить после девятого класса в колледж на специальность «правоведение».

– При колледже у нас была молодежная практика в государственных учреждениях, в том числе в суде, прокуратуре, архивах. На нее можно было попасть, пройдя конкурс. И у меня все получилось. В течение двух месяцев удалось поработать в полиции, а именно – в отделе дознания. Я был силен в уголовном и конституционном праве. Успешно прошел практику, но в системе не остался, – рассказывает Сагит. – В итоге решил выбрать кардинально другое направление деятельности.

И выбор был довольно неожиданным, даже для него самого. По местному телеканалу Сагит увидел бегущую строку, сообщавшую о наборе молодежи от 16 лет в театральную студию. Тогда-то молодой человек вспомнил, как в школе ему нравились различные творческие конкурсы, в которых он с удовольствием участвовал.

– Желающих тогда, помню, пришло очень много. В качестве своей презентации я прочитал кое-что из прозы, а также стихотворение. И мне сказали ожидать звонка, – продолжает Сагит. – Одновременно со студией я обратил внимание на вакансию актера в кукольном театре. При встрече главный режиссер Костанайского областного театра кукол Геннадий Евгеньевич Иванов сразу отвел меня к директору, в кабинете которого я написал заявление об устройстве на работу. Все складывалось удивительно и интересно для меня.

Так Сагит Еришов начал работать в кукольном театре, который стал для него целым миром, дающим возможность взаимодействовать с профессионалами, получать массу полезных навыков и знаний, восхищаться работой творческой команды.

– Прослужил в кукольном театре полгода и параллельно ходил в драматическую студию, – рассказывает Сагит. – В новогоднем спектакле исполнял роль Вороны. После показа мне сказали, что Сан Саныч (заслуженный деятель РК Александр Лиопа – авт.), главный режиссер областного русского драматического театра меня не узнал и расспрашивал, кто же эта Ворона такая. И это была, безусловно, большая похвала с его стороны. После успешной роли в детской сказке я был задействован в спектакле, посвященном Ахмету Байтурсынову, точнее, судьбе его супруги, «Любовь и смерть Ак келин». В этой постановке я исполнял роль Хафиза, следователя НКВД, которому нужно было Байтурсынову сообщить о его приговоре – смерт­ной казни. Удивительно, как моя театральная работа вновь напомнила мне о моей фактически несостоявшейся профессии в судебной сфере…

К слову, со спектаклем «Любовь и смерть Ак келин» актеры областного русского драматического театра ездили в Нур-Султан и в Челябинск.

– Основательно поработать с детьми, понять их мир, психологию у меня получилось во время утренников, которые проходили либо до, либо после кукольных спектаклей в театре. Тогда-то у меня и началась настоящая дружба с маленькими зрителями, – говорит артист.

Сагиту, впрочем, как он сам рассказывает, всегда удавалось подружиться с любым ребенком. Родственники, знакомые, друзья нередко отмечали, как дети тянутся к нему. Порой даже застенчивые малыши, не воспринимающие никого кроме своих мам, чувствуют себя спокойно и комфортно рядом со старшим другом.

После опыта работы в двух театрах Сагит решил поступить заочно в Челябинскую государственную академию культуры и искусств.

– В Челябинске открыли специальный набор для артистов зарубежья. Собралась отличная творческая команда, с которой я с удовольствием постигал основы актерского мастерства, – рассказывает Сагит. – После волею судьбы оказался в Тюмени, где занимался проведением детских праздников, а также работал в Тюменском кукольном театре, затем попал в один из самых респектабельных санаториев – «Сибирь», продолжил взаимодействовать с детьми. Что только мы не устраивали! Дети и родители были в восторге.

Собственно, и сегодня на побережье Алаколя благодаря Сагиту Еришову проходит много театрализованных представлений. Ежедневно профессиональный актер организовывает вместе с творческой командой веселые мероприятия. А когда рядом вода, свежий воздух, солнце и большое количество детей, то поводы для радости и отличного настроения находятся сами.

Сагит проводит здесь и мастер-классы по актерскому мастерству. Желающих их посетить – хоть отбавляй.

– В Тюмени мне довелось поработать в центре развития экологических программ «Живая планета», которой руководит истинный профессионал свое­го дела Вера Константиновна Пахомчик. Центр организовывает различные экологические экспедиции для школьников. Ребята на две недели уезжают на природу, активно изучают растения, насекомых, птиц, живут в палатках. Распорядок дня настолько насыщенный, что они просто забывают о телефонных играх, интернете. Уверен, что и нам в стране тоже необходимо развивать у детей интерес к природе, давать им больше знаний в области экологии. Ведь экология – это не только то, что вокруг людей, это то, что внутри нас. В какой атмосфере мы растем, такое отношение и формируется у нас к окружающему миру.

Сейчас Сагит продолжает изу­чать детскую психологию, читает специальную литературу. Он еще и сам молод, ему 30. Но, похоже, ему уже удалось в постоянном общении с детьми разгадать многие тайны детской души. Он даже самых инертных подростков, скромных и зажатых ребят умело вовлекает в командные игры, делится с ними знаниями о природе.

– Когда я вижу, что тот или иной ребенок выпадает из группы, ему становится неинтерес­но, то я стараюсь сделать все, чтобы его вернуть в игровой или обучающий процесс. Такие дети меня очень мотивируют, – отмечает Сагит.

Каждый непростой случай в работе с детьми – невероятна интересная для нашего героя головоломка, которая имеет десятки способов решения. Сагит Еришов твердо убежден: каждый ребенок – это целый мир, который ежедневно, ежечасно, ежесекундно необходимо разгадывать. Если девочка, на первый взгляд, артистичная, то совсем не обязательно вести заниматься актерским мастерством, а юный любитель футбола или баскетбола не обязан становиться членом национальной сборной.

По мнению молодого профессионала, каждый ребенок может раскрыться даже перед собственными родителями с неожиданной для них стороны. Ну а для того, чтобы разглядеть потенциал детей, нужно как можно больше вовлекать их в реальную жизнь, создавая условия для долгой паузы в «дружбе» со смартфоном.