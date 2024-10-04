Секреты преподавания казахского языка раскрыла Назгуль Баекина

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Профессиональный путь начался в 1999 году, и с тех пор она не только постоянно совершенствовала свои методики, но и делилась знаниями с теми, кто с нуля начинал изучать казахский язык.

Главный принцип – это постепенное и планомерное обу­чение, основанное на создании комфортной и поддерживающей атмосферы. Метод Назгуль Баекиной доказал свою успешность на практике и позволил многим ученикам овладеть разговорной речью на казахском языке.

После окончания Северо-Казахстанского университета в 1999 году Назгуль Маратовна начала свою карьеру в гуманитарно-­техническом колледже, где в течение двух лет преподавала казахский язык. Профессиональные амбиции требовали большего, и в 2003 году она начала работать в университете, параллельно преподавала в центре развития языков, где принимала активное участие в различных конкурсах и неизменно добивалась призовых мест, что подтверждало профессионализм и творческий подход. Стремление к совершенству было признано на конкурсе «Лучший педагог ХХІ века», в котором Назгуль­ Баекина заняла первое место.

Особое внимание она уделяет студентам с нулевым уровнем знаний. Такой уровень, казалось бы, самый элементарный, на самом деле предваряет один из самых сложных этапов обучения. Студенты приходят в университет с минимальной языковой базой, и задача преподавателя заключается в том, чтобы построить фундамент, на котором будет держаться дальнейшее обучение. Для этого Назгуль Маратовна разработала специальный учебно-методичес­кий комплекс, который не раз пересматривался и корректировался с учетом разнообразия уровней знаний студентов.

Суть метода заключается в том, чтобы начинать обучение с самых базовых понятий и постепенно добавлять новые темы. При этом преподаватель избегает излишне сложных заданий и тем, которые могут демотивировать учеников. Например, студенты вначале должны научиться представляться и рассказывать о себе, используя самые простые фразы, прежде чем переходить к более сложным темам.

– Начинаю с малого и постепенно добавляю все новые и новые слова. Так будет проще, – объяс­няет Назгуль Маратовна. – Такой подход позволяет избежать перегрузки и обеспечивает плавное усвоение материала.

Назгуль Баекина не ограничивается работой только со студентами университета. Она также преподает казахский язык по выходным дням в центре «Зияткер», арендуя для этого кабинеты в колледже. Среди слушателей – люди самого разного возраста, от школьников до пенсионеров. Для большинства из них казахский язык – это не просто учебная дисциплина, а способ наладить общение в повседневной жизни. Многие приходят с нулевым уровнем знаний и поначалу сомневаются в успехе, но благодаря методике Назгуль Баекиной они перестают бояться и достигают видимых результатов. Учитель разрабатывает план занятий таким образом, чтобы каждая новая тема дополняла предыдущую, а знания закреп­лялись через практику.

– Когда видишь результаты, сердце радуется! – восклицает Назгуль Маратовна.

Так, например, ее слушатели участвовали в городском конкурсе, организованном акиматом, смогли лучше других продемонстрировать знание казахского языка и получить грамоту за первое место.

Назгуль Маратовна работает с разными группами, включая студентов и взрослых. По ее словам, работа с населением более результативна, поскольку такие слушатели приходят в центр по желанию, а не по необходимос­ти. Это создает более мотивированную и заинтересованную аудиторию, которая стремится не просто получить оценку, а действительно овладеть языком. Взрослые и студенты, работающие вместе, нередко вступают в своего рода соревнование между собой, что также стимулирует процесс обучения.

Еще одна особенность методики заключается в том, что преподаватель сама разрабатывает задания. Они не всегда построе­ны стандартно, иногда учитель осознанно делает ошибки, чтобы учащиеся учились их находить. Это не только рождает азарт в группе, но и мотивирует студентов внимательнее относиться к изучаемому материалу. Если в предложении пять ошибок, то студент получает оценку в зависимости от количества найденных промахов. Если ученик не может найти намеренный прокол, то эта возможность предоставляется другим, что также создает здоровую конкуренцию и стимулирует активное участие.

Задания варьируются – от прос­того анализа грамматичес­ких ошибок до обсуждения тем, связанных с личной жизнью студентов. Назгуль Баекина использует шаблоны для рассказов о семье, которые студенты заполняют и представляют группе. Это помогает и закрепить пройденный материал, и попрактиковаться в разговорной речи.

Опыт Назгуль Маратовны Баекиной в преподавании казахского языка является ярким примером того, как индивидуальный подход, терпение и методичность могут привести к значительным результатам. Методика, ориентированная на плавное освоение языка, доказала свою эффективность как среди студентов, так и взрослых слушателей. Такая работа не только вдохновляет, но и показывает, что маленькие шаги могут привести к большим успехам.