​Секреты профессии от сельского участкового

Такое решение по итогам прошлого года приняла комиссия из числа старшего офицерского состава ДВД СКО, тщательно изучив материалы каждого из участковых инспекторов полиции ре­гиона. Очевидно, что получение призового места в конкурсе было вовсе не самоцелью Каната. Говорит, просто старался работать добросовестно, вот и получился такой результат.

Капитан полиции Тюлендинов обслуживает Имантауский сельский округ Айыртауского района СКО с апреля 2009 года. На его участке проживают 2 634 человека – жители сел Имантау, Верхний Бурлук, Цуриковка. Рядом проходит оживленная трасса областного значения Кокшетау – Чистополье­. До административного центра райо­на – села Саумалколь – чуть больше 50 км. В теплое время года местечко Имантау превращается в живописную зону отдыха, известную не только в республике, но и за границей. И если зимой на территории участка проживают две с половиной тысячи местных жителей, то летом количество людей может стремительно увеличиться вдвое, а то и более.

Прежде чем стать сельским участковым, Канат прошел нелегкий, но бесценный по полученному опыту путь длиной в 12 лет. Еще в 90-х начинал сержантом в патрульно-постовой службе УВД Кокшетау. Служил в следственном изоляторе, в специализированной службе охраны, в отделении кадровой работы райотдела полиции. В апреле 2009 года был назначен на должность участкового инспектора Имантауского сельского округа в родном для него Айыртауском районе.

Имантау – многонациональный край. Потрясающая природа, свежий воздух накладывают отпечаток на местное население. Люди там гос­теприимные, общительные и предприимчивые. Постигать азы службы участкового инспектора, знакомиться с населением Канату Тюлендинову помогал его напарник, а ныне пенсионер органов внутренних дел Серик Мухамбаев.

Имея в арсенале почти семилетний опыт работы в должности сельского участкового инспектора, на вопрос «Существует ли универсальный скрипт к успеху, который необходим молодому офицеру местной полиции?» Канат Тюлендинов не задумываясь отвечает, что всегда нужно работать в тесном взаимодействии с населением.

На просьбу рассказать о каком-либо ярком происшествии капитан полиции говорит, что главный прио­ритет участкового инспектора – это ежедневная профилактика правонарушений, контакт с людьми, помощь в решении их проблем. Например, в зимние месяцы Канат Тюлендинов вместе с акимом сельского округа Любовью Сердюк нередко выезжает помогать людям на переметы, образующиеся на трассе. Случалось даже глубокой ночью экстренно отвозить роженицу в центральную райбольницу. И в этом нет ничего сверхъестественного, говорит капитан полиции. И добавляет: «Ведь все они – мои».

«Молодым участковым инспекторам я бы посоветовал основательно познакомиться с населением, – делится секретами профессии Канат Омиржанович. – В первую очередь совершить подворный обход. Обойти всех пожилых, одиноких людей. Ознакомиться с особеннос­тями участка. Тщательно изучить списки по притонам, по ранее судимым гражданам. Надо не лениться: пешком пройтись, познакомиться с людьми, чтобы участкового знали в лицо, чтобы участковый ориентировался не только на местности, но и среди людей. Ни в коем случае нельзя дистанцироваться от населения, мол, вот я – офицер, а вы – простые сельчане. Если соблюдать эти правила, то со временем, не сразу, конечно, но произойдет так, что люди сами будут активно помогать, где-то советом, где-то информацией. А это – большое дело».

По словам начальника ОВД Айыр­тауского района подполковника полиции Абылгазы Габдуллина, участкового инспектора Имантауского сельского округа всегда отличают аккуратность, грамотность. Несмотря на сложную работу, Канат Тюлендинов старается находить время и для семьи: вместе с супругой Гульнар они воспитали двух дочерей и сына.

Впереди – сезон летних отпусков. Хочется пожелать Канату Тюлендинову и всему коллективу ОВД Айыртауского района спокойных будней и чтобы служба, которой современные стражи правопорядка отдают столько времени и душевных сил, всегда приносила им удовлетворение, а их землякам – чувство спокойствия и увереннос­ти в силе полиции.