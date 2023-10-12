Секреты учительства

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Ирина Гончарова

Секрет педагогического успеха Гульзии Советовны Жаулыбаевой заключается в умении даже после 33 лет работы в школе оставаться «ребенком».

Учитель английского языка и классный руководитель 10 «Б» в IT-лицее города Актау рассказывает, что важным аспектом ее работы всегда являлось умение помнить себя в возрасте школьников и стараться вникать во внутренние проблемы подростков.

Сегодня далеко не каждый взрос­лый может вспомнить, насколько яркими и одновременно тяжелыми были школьные годы. Как сложно воспринимались трудности, какие преграды в общении со сверстниками приходилось преодолевать, да и те проблемы, которые сейчас ка­жутся мелочью, тогда имели масштабы «мирового бедствия».

– Моя мама была педагогом, работала в школе 40 лет. Все детство я помогала ей: проверяла тетради, ра­зучивала с ее учениками песни, танцы. В школьные годы была активисткой и в дальнейшем просто не представляла свою жизнь без школы. И нашла способ, чтобы вернуться сюда, – став учителем, – вспоминает Гульзия Советовна.

Значимый индикатор «хорошего педагога» – отношение к нему учеников. Опрос ребят показал: другого классного руководителя никто из них не желает. По словам учениц 10 «Б», учитель «слышит» их и всегда старается­ понять. И это самое главное.

Гульзия Советовна знает, что есть очень тонкая грань, когда педагог становится важным в жизни человеком, другом, но при этом остается уважаемым взрослым.

– Самое главное – это просто любить, ставить себя на их мес­то и чаще вспоминать себя в их возрасте, слушать их и слышать, стараться помочь. Находить возможность разговаривать с каждым отдельно, стараться учитывать потребности и пожелания всех детей, – раскрывает секреты учительства Гульзия Советовна.

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