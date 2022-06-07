Сектор без газа

Казахстан уже к 2025 году может столкнуться с дефицитом голубого топлива, если не поднять на него цену для потребителя. При этом Казахстан занимает 22-е место в мире по запасам газа и третье – в СНГ. На правительственном часе в Мажилисе была предпринята попытка разобраться с этим парадоксом.

Докладывал о положении дел депутатам Мажилиса министр энергетики Болат Акчулаков. Он прямо заявил, что основным сдерживающим фактором развития газовой отрасли в стране является политика сдерживания цен, в связи с чем к 2025 году возможен дефицит отечественного газа и зависимость от импортных ресурсов.

– В ближайшей перспективе основными производителями товарного газа будут оставаться Кашаган, КПО, ТШО на которых будет приходиться 64% от общих объемов ресурсов товарного газа. По своей структуре добываемый в Казахстане газ в основном является попутным нефтяным газом, требующим инвестиций в переработку. Однако, учитывая низкую заинтересованность недропользователей в расширении ресурсной базы, с учетом цен, не покрывающих себестоимость производства, необходимы соответствующие стимулирующие меры и актуализация ценовой политики. В этой связи остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы путем стимулирующих мер для газовых проектов, – отметил глава Минэнерго.

Одной из причин дефицита сжиженного газа в стране является теневой экспорт. При этом сейчас у министерства нет полномочий в режиме реального времени проводить мониторинг оборота газа на внутреннем рынке и его экспорта. По словам главы Минэнерго, из-за отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны госорганов есть риски повышения цен, которые также связаны с дефицитом объема сжиженного газа.

Болат Акчулаков отметил, что производство сжиженного газа в Казахстане не растет, а ремонт изношенных заводов периодичес­ки приводит к снижению общей выработки сжиженного газа.

– Отпускная цена с завода установлена на уровне 28 тысяч тенге за тонну, она довольно низкая. Если будут сохраняться низкие цены, никакого стимулирования для роста производства не будет, потому что эти цены ниже себестоимости газа. Чтобы решить проблему, топливо включат в список товаров, которые обязательны к оформлению сопроводительными накладными на транспорт (СНТ), а также усилят требования к контрольно-кассовым машинам на заправочных станциях на предмет выдачи чеков при реализации нефтяного сжиженного газа. Также рассматривается возможность предоставления Министерству энергетики удаленного доступа к данным оператора фискальных данных и СНТ, – пояснил глава Минэнерго.

Пока же Минэнерго с АО «НК «QazaqGaz» прорабатывают вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей – крупных коммерческих потребителей и лиц, осуществляющих цифровой майнинг. Он заявил, что для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен. Болат Акчулаков почеркнул, что данная мера позволит пока сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки нацио­нального оператора.

В докладе министр энергетики отметил также, что в связи с большим износом газотранс­портной системы в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях фактическая транс­портировка газа ограничена разрешенными давлениями на участках и что для модернизации и расширения этой системы требуются значительные капиталовложения. При этом названа сумма в 500 млрд тенге.

По мнению председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, низкие цены на газ демотивируют недропользователей.

– Недропользователи говорят: «Дайте нам хорошую цену – будет газ в стране», – говорит Санжар Жаркешов.

Он перечислил ряд мер для решения проблемы.

– Среди стимулирующих мер – совместная работа по переработке газа, развитие новых газотранспортных мощностей, расширение категорий потребителей, которые готовы приобретать газ по рыночным ценам. К 2030 году в планах – увеличить добычу на 15 миллиардов кубометров за счет запуска новых проектов, а также за счет переработки газа вместо сжигания и обратной закачки, – рассказал он.

Глава QazaqGaz констатировал, что запасов газа достаточно на более чем 100 лет.

– Но в стране не хватает газоперерабатывающих мощностей, технологические решения не соответствуют параметрам газа. На самом деле проблема не в ресурсах, а в переработке – превратить эти ресурсы в готовый товарный газ. Значит, проблема в ГПЗ, – заключил он.

И еще одну любопытную информацию озвучил Санжар Жаркешов. После полного аудита деятельности структуры выявлены нарушения на сотни миллиардов!

– На сегодня установлены посреднические схемы и финансовые нарушения на сумму более 937 миллиардов тенге, из них нарушения на 123 миллиарда тенге выявлены правоохранительными органами, – сообщил Жаркешов.

Депутаты попросили назвать тех, кто причастен к этим аферам, однако глава QazaqGaz сослался на тайну следствия – пока эта информация не подлежит пуб­личному комментированию.

Мажилисмен Александр Милютин в связи с этим обратил внимание министерства на первопричину высокого износа газотранспортных систем. Износ труб и оборудования во многом связан с качеством товарного газа, считает он. К сожалению, до сих пор не все производители газа обеспечивают установленные требования по качеству этого продукта, особенно по содержанию серы. Вследствие этого и происходит износ газопроводов и в конечном итоге удорожание цены на газ для потребителей.

– Поэтому считаю, что государственные органы должны принять дополнительные меры по обеспечению надлежащего качества товарного газа, – подчеркнул депутат.

Его коллега Сырым Адамбаев отметил, что в газовой отрасли требуются новые подходы во взаимоотношениях с иностранными инвесторами, задействованными в страновых проектах. Сегодня есть большие проблемы приемки тенгизского газа и не­удовлетворительного состоя­ния компрессорной станции Кульсары, от которой зависит в целом промысел на месторож­дении Тенгиз и миллиардные отчисления в республиканский бюджет.

– В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть вопросы исполнения социальных обязательств компанией «Тенгизшевройл» в стенах Парламента, учитывая, что добываемый газ является достоянием народа Казахстана, – сказал мажилисмен.

Недоумение депутата Армана Кожахметова вызвал тот факт, что уполномоченный орган планирует запрет на экспорт газа.

– Мы опять пытаемся наступить на те же грабли. Проблемы с газом у нас не находят решения все годы независимости. Мы, обладая такими огромными запасами, не имеем от этого выгоды. Неоднократно депутаты говорили о том, что Казахстану надо зарабатывать на наших ресурсах. Экспортная выручка кратно превышает внутреннюю. Вы сейчас предлагаете закрыть экспорт, ограничиться внутренним рынком, продолжаете эту цену субсидировать за счет бюджета, налогоплательщиков, не имея внешней подпитки. Сколько лет сможете сдерживать цены? Это же утопия. Если вы предоставите хорошие условия, придет инвестор, будем зарабатывать. А мы сидим как собака на сене. Я считаю, что стратегическая ошибка Правительства в том, что вы планируете именно таким образом распорядиться газовой отраслью, – высказался депутат.

И еще один важный аспект отметила депутат Ирина Смирнова.

– Безапелляционно указана необходимость повышения цен на товарный газ. Это заявление противоречит новым реалиям нашей страны. Может быть, стоит убрать, наконец, посредников при передаче газа от добычи до домохозяйств? – задала она вопрос.

Но он остался без ответа...