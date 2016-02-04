Секунда

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​Валентина ФИРОНОВА

Можете представить, какие картины пронеслись в голове мамы за одно мгновение. Врагу не пожелаешь. Она окаменела. Эмоции отключились. Нелепая секунда, и жизнь превращается в ничто. Именно в такие секунды ты и понимаешь, что твой рай – те, которых ты любишь. Твой ад – ты сам.

Не помня себя, Наташа помчалась в полицию. Там ей сказали, что перезвонят. Успокоили и попросили набраться терпения. Через два часа звонок: «Нашелся!» Наташа остановила такси и помчалась, как на пожар. Сына увидела издали, он жевал бутерброд в стеклянном холле одного из офисов. Рядом два охранника. Увидели ее, что-то сказали сыну. Тот посмотрел в окно, кивнул головой и продолжил уминать бутерброд.

«Как он здесь оказался?» «Мы его из магазина забрали», – сообщили спасители. Оказывается, Алеша зашел туда, когда в нем было пусто. Продавщица дремала за кассой и не заметила, как тихонько скрипнула дверь и в магазин вошел мальчик. Он прошелся мимо открытых витрин раз, потом второй. Выбрал себе сладкую булочку, откусил и закашлялся. Кассирша встрепенулась: «Чей ребенок? Кто платить будет?» Выяснилось – ничей. В магазине ни души. И платить никто не собирается. «Положи булочку обратно!» – закричала продавщица.

Неизвестно, как бы дальше развернулись события, если бы в магазин не зашел охранник из соседнего офиса. Продавщица нажаловалась ему на беспризорника. Мужчина заплатил за урон и забрал Алешу с собой. Привел в офис. Напоил чаем. Выяснилось, что родители мальчика каждое утро приходят с ним в винный магазин, покупают вино, идут в парк, пьют там, а он гуляет сам по себе, вот он и пошел в магазин, потому что хотел есть. Охранники позвонили в полицию и сообщили, что нашли бедного ребенка, которого бросили родители.

Наташа, услышав нелепую историю про вино, чуть не провалилась сквозь землю. Сын, ни разу не видевший, чтобы дома пили спиртное или заходили за ним в магазин, придумал такое, что лицо у мамы вспыхнуло, как маков цвет. Потом она поняла, почему охранники так подозрительно на нее смотрели: «Странная алкашка какая-то!» – наверное, подумали они.

Мать с сыном сели в машину. Она не знала, что ему сказать. Начала с того, что сейчас они поедут в детский сад, и он попросит прощения у Ольги Сергеевны. «Знаешь за что?» – «Знаю». – «Потом мы придем домой и поговорим». Оказалось, что, когда они гуляли в парке, Алеша заметил дыру в заборе и решил проверить, куда она ведет. Дошел до светофора. Перешел на другую сторону. Погулял. Проголодался. Зашел в магазин.

«Ты зачем придумал, что мы тебя вместо садика каждое утро оставляем под магазином?» – «Так это же не про меня история, а про мальчика, которому плохо живется... Может, мы его заберем к себе?»

…Почему дети уходят из дома? Трудно сказать. У каждой истории свое начало и свой конец. Убегают те, кого любят. И те, кто безразличен своим родителям. Убегают, чтобы открыть мир, в который их не пускают. Или чтобы вырваться из того замкнутого мира, откуда их не выпускают. Побег, уход – это всегда потеря. С двух сторон. Мгновение, из-за последствий которого, вполне возможно, будешь страдать до конца своих дней. Как не сказать то слово, как не совершить то действие, что подтолкнет твоего ребенка к побегу? Не только физическому, за три моря, в другой город или на необитаемый остров. Как не солгать себе, когда ты видишь, что ребенок рядом, но чувствуешь, что его нет с тобой, он уже ушел? И когда она начинается – готовность к побегу? Как ее не пропустить?

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