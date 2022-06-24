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Сель сошел в Жамбылской области

Сильный дождь спровоцировал селевой поток в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

23 июня в 20:00 часов в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области из-за проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток.

«В результате было подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также потоком повреждены 2 хозяйственные постройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

По предварительной информации, есть потери домашнего скота: овец и кур. Комиссия местных исполнительных органов проводит работу по установлению ущерба», – отметили в МЧС.

На место происшествия выезжали 13 сотрудников и 4 единицы техники Департамента по ЧС и местных исполнительных органов.

«Также в 23:25 часов в 4 км от села Шарбакты проливной дождь привел к резкому поднятию уровня реки Ргайты. На берегу в тот момент отдыхали 11 человек, 6 из которых остались в машине на образовавшемся «островке». При этом сильным течением смыло второй автомобиль отдыхающих. 24 июня в 01:15 силами ДЧС все оказавшиеся на островке люди спасены, в медицинской помощи не нуждались. Жертв и пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

На место выезжали 8 сотрудников и 2 единицы техники Департамента по ЧС Жамбылской области.

 

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