​Села ждут выпускников

В Западно-Казахстанском государственном медицинском университете им. М. Оспанова прошло предварительное распределение выпускников по программе «С дипломом – в село!». Тлеген Алибеков как раз из их числа, он одним из первых изъявил желание поехать на работу в глубинку по завершении учебы. В нынешнем году он оканчивает факультет общей медицины. С получением диплома он поедет в Мангистау­скую область. До этого практику проходил тоже в родном регионе. Ничуть не волнуется. Говорит, что в селе очень ждут профессиональных специалистов, и именно оттуда надо начинать молодым свою карьеру. О названной программе Тлеген знает не понаслышке. В ее рамках вуз каждый год направляет своих выпускников в пять областей Казахстана, и многие из молодых специалистов успешно трудоустраиваются, набираются опыта и становятся высококвалифицированными врачами. Число распределяемых от вуза каждый раз составляет более 400 человек.

В университете традиционно поддерживают тесные контакты со всеми, кто едет в село, приглашают их потом на встречи со студенческой аудиторией. И ребята из первых уст слышат, как встречают на местах молодых специалистов, как они обустраиваются. Скажем, Жанибек Успанов – выпускник факультета общественного здравоохранения – в 2012 году с дипломом поехал в Мартукский район Актюбинской области, где начал работать простым статистом. По прошествии времени он добился многого, сегодня он – заместитель главного врача центральной районной больницы. Говорит, что благодаря программе ему была оказана большая поддержка: за три месяца выкупил дом, получив беспроцентный кредит от государства. Влился в хороший коллектив. Теперь он твердо знает, что не ошибся в правильности своего решения, и о работе в глубинке пришел рассказать студентам. Лучше набираться опыта в сельской местности, считает он. Это позволит молодым врачам встать на ноги материально и окрепнуть в качестве хорошего специалиста.

Тлеген Алибеков придерживается такого же мнения. В минувшем году, будучи на производственной практике в Мангистауской области, он уже ощутил вкус такой работы в сельской местности. Теперь его вновь тянет туда, поскольку знает, что там очень нуждаются в дипломированных врачах. И он твердо сказал себе: поеду и буду работать! Вместе с Тлегеном готовы ехать в село еще несколько сокурсников. Ничуть не сомневаются в том, что государство окажет им поддержку. Достаточно сказать, что в рамках программы «С дипломом – в село!» только в прошлом году каждому из восьми молодых специалистов ЗКГМУ им. М. Оспанова было выдано с приез­дом в глубинку по 2 млн 973 тыс. тенге для беспроцентной покупки жилья в кредит сроком на 15 лет. На первое время также были выделены подъемные денежные средства в размере 70 месячных расчетных показателей. В текущем году из стен медицинского вуза выйдут 546 дипломированных выпускников по шести специальностям. При этом учтены все заявки, поступившие от местных исполнительных органов этих регионов. Все выпускники уже знают конкретное место своей работы. По словам декана интернатуры Ерболата Изтлеуова, потребность во врачах есть везде, особенно в узких специалистах, так как они нуж­даются в длительной подготовке.