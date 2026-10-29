Сельчанам нужны маркетплейсы

Статьи,За строкой Послания
Максут Насибулов, депутат Курултая

Хочу остановиться на нескольких важных для меня моментах, которые озвучил Глава государства в Послании народу.

Президент отметил, что маркетплейсы должны использоваться не только как площадки для покупок, но и как инструмент для продажи товаров и развития предпринимательства, особенно в сельской местности.

На мой взгляд, это особенно актуально для хозяев сельских подворий, ориентированных на получение молока, сыра, мяса, другой сельскохозяйственной продукции. У многих из них сегодня нет возможности самостоятельно выходить на городской рынок, открывать магазины или организовывать торговлю продуктами питания. В итоге ключевую роль в этой цепочке начинают играть посредники-перекупщики, которые скупают товар оптом и потом перепродают его по завышенной цене в городах.

У сельчан есть продукция, но зачастую нет эффективного механизма ее сбыта. Именно поэтому предложение Президента использовать маркетплейсы для прямых продаж фермерской продукции открывает новые возможности для сельчан. Это позволит им развивать личные подворья, самостоятельно находить покупателей и получать более достойный доход. По сути, речь идет о развитии цифровой экономики не только в городах, но и в селах.

Депутаты неоднократно поднимали вопрос поддержки личных подсобных хозяйств. Во многих сельских семьях держат коров, лошадей, баранов, но достойно продать мясную продукцию бывает непросто. Сельчане ждут, пока появится покупатель из города, готовый оптом приоб­рести товар.

Маркетплейсы как раз и могли бы стать решением этой проблемы, напрямую связав сельских производителей с городскими потребителями.

Сегодня горожане охотно заказывают через Интернет продукты питания, одежду. То есть необходимая цифровая инфраструктура и привычка к онлайн-покупкам уже в стране сформированы. Теперь важно адаптировать эти возможности к казахстанскому селу.

Конечно, для претворения в жизнь этой идеи Правительству необходимо продумать практические механизмы ее внедрения. В частности, важно решить воп­росы логистики, хранения и доставки скоропортящейся продукции. Возможно, потребуется организовать специальные маршруты рефрижераторного транспорта, который будет собирать продукцию у сельских товаропроизводителей, доставлять ее в города и обеспечивать дальнейшую доставку покупателям. Такой подход даст новый импульс развитию сельских территорий, создаст дополнительные источники дохода для населения и будет стимулировать рост числа небольших хозяйств, производящих качественное и натуральное продовольствие.

Есть и еще один важный аспект – доверие потребителей. Покупая продукты на рынках, мы не всегда располагаем полной информацией об их происхождении и производителе. Конечно, продукция проходит необходимые проверки, однако цифровые площадки могут обеспечить дополнительную прозрачность.

По меньшей мере покупатель будет знать, из какого села поступает продукция, кто ее вырастил. Если качество товара устроит потребителя, он сможет заказать доставку повторно. Это позволит сформировать устойчивые связи между производителями и покупателями, а также создать условия для здоровой конкуренции.

Ранее я уже поднимал этот вопрос в рамках депутатского запроса, посвященного развитию личных подсобных хозяйств и их кооперации. Тогда же предлагалось, чтобы государство оказывало содействие в продаже продукции таких хозяйств.

Сегодня мы видим еще один возможный путь решения этой задачи: если бизнес самостоятельно подключится к созданию и развитию подобных торговых площадок, это позволит сформировать конкурентную среду и снизить зависимость сельских производителей от ограниченного числа покупателей и посредников.

Уверен, после Послания Президента представители IT-отрас­ли, технологические компании и профильные эксперты начнут активнее прорабатывать подобные решения, предлагать инициативы Правительству и депутатскому корпусу.

#послание #за строкой Послания

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