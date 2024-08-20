Сельчане пожаловались депутату на отсутствие питьевой воды

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Жители села Турар Алматинской области пожаловались на отсутствие питьевой воды. Вопросом сельчан в ходе своей рабочей поездки в регион занялся депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Вопрос обеспечения чистой питьевой водой для села Турар Карасайского района, что находится в 40 км от Алматы, оставался открытым долгое время.

По словам активистов, новый трубопровод был проведен несколько лет назад. Но чтобы подвести воду непосредственно к жилым домам, новый подрядчик запрашивал деньги у самих жителей.

С начала лета вопрос неоднократно поднимала руководитель Алматинского филиала партии «Ак жол» Мейраш Шынасилова, но итоговую точку в вопросе поставил визит мажилисмена Ержана Бейсембаева. По словам депутата, все дома получат доступ к питьевой воде совершенно бесплатно.

Вопрос будет взят под контроль государства. Жителям будет необходимо подать заявку в акимат и дождаться очереди. Никому ничего платить не нужно – вопрос лишь во времени, – заверил мажилисмен.

Во время встречи Ержан Бейсенбаев также посетил сельскую амбулаторию, которая требует ремонта, и местную школу.

#регионы #депутат #вода #Мажилиг

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