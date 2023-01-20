Сельчане в Мангистау смогут получать выгодные микрокредиты для бизнеса

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с ходом реализации государственных программ, направленных на повышение доходов сельского населения, обеспечение занятости молодежи, создание постоянных рабочих мест, диверсификацию экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у жителей Мангистау появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях под 2,5% годовых. В этом году на развитие сельского хозяйства в регионе выделено 800 млн тенге, планируется реализация 170 проектов.

Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сел Умирзак, Рахат, Кендерли, Бейнеу, Боранкул, Курык, Сенек, Жетыбай, Шетпе, Жынгылды, Тущыкудык, Батыр, Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Сайын Шапагатов, Акшукур, Баутино.

«Необходимо в регионах и селах создавать постоянные рабочие места, обеспечивать занятостью молодежь. Открывая свое дело, в том числе за счет госпрограммы «Ауыл аманаты», руководители должны думать не только о расширении своего проекта, но и о создании постоянных рабочих мест, выпуске качественной продукции. Также необходимо продолжать работу по дальнейшей диверсификации экономики, за счет привлечения инвестиций создавать постоянные рабочие места.

В этом году во всех регионах по поручению главы государства будет реализован проект «Ауыл аманаты». Акиматы совместно с другими госорганами должны качественно реализовать проект, так как от этого зависит уровень жизни на селе, доходы сельского населения. Также в должной мере обеспечить качественную реализацию нацпроектов «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа», – отметил вице-премьер Алтай Кульгинов.

В акимате Мангистауской области также отметили, что план на 2022-2025 годы включает реализацию 84 инвестпроектов стоимостью более 1 трлн тенге и с созданием 4,3 тысячи новых рабочих мест. 15 проектов на сумму 24,5 млрд тенге уже функционируют. Трудоустроено более 600 человек. В различных отраслях экономики в текущем году будет реализовано свыше 20 проектов. Стоимость составит более 132 млрд тенге. Будут трудоустроены 1,2 тысячи человек.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы приложат максимум усилий для исполнения поручений главы государства и Правительства, качественной реализации государственных программ.