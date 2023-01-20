Сельчане в Мангистау смогут получать выгодные микрокредиты для бизнеса

Правительство , Экономика
78

Заместитель премьер-министра Казахстана Алтай Кульгинов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с ходом реализации государственных программ, направленных на повышение доходов сельского населения, обеспечение занятости молодежи, создание постоянных рабочих мест, диверсификацию экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у жителей Мангистау появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях под 2,5% годовых. В этом году на развитие сельского хозяйства в регионе выделено 800 млн тенге, планируется реализация 170 проектов.

Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сел Умирзак, Рахат, Кендерли, Бейнеу, Боранкул, Курык, Сенек, Жетыбай, Шетпе, Жынгылды, Тущыкудык, Батыр, Мангистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Сайын Шапагатов, Акшукур, Баутино. 

«Необходимо в регионах и селах создавать постоянные рабочие места, обеспечивать занятостью молодежь. Открывая свое дело, в том числе за счет госпрограммы «Ауыл аманаты», руководители должны думать не только о расширении своего проекта, но и о создании постоянных рабочих мест, выпуске качественной продукции. Также необходимо продолжать работу по дальнейшей диверсификации экономики, за счет привлечения инвестиций создавать постоянные рабочие места.

В этом году во всех регионах по поручению главы государства будет реализован проект «Ауыл аманаты». Акиматы совместно с другими госорганами должны качественно реализовать проект, так как от этого зависит уровень жизни на селе, доходы сельского населения. Также в должной мере обеспечить качественную реализацию нацпроектов «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа», – отметил вице-премьер Алтай Кульгинов.

В акимате Мангистауской области также отметили, что план на 2022-2025 годы включает реализацию 84 инвестпроектов стоимостью более 1 трлн тенге и с созданием 4,3 тысячи новых рабочих мест. 15 проектов на сумму 24,5 млрд тенге уже функционируют. Трудоустроено более 600 человек. В различных отраслях экономики в текущем году будет реализовано свыше 20 проектов. Стоимость составит более 132 млрд тенге. Будут трудоустроены 1,2 тысячи человек.

Глава региона Нурлан Ногаев отметил, что местные исполнительные органы приложат максимум усилий для исполнения поручений главы государства и Правительства, качественной реализации государственных программ.

Популярное

Все
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Капазиев изобрел "машину времени"
За границей – хорошо, а дома...
Философия сакрального пространства
Ученый, романтик, фантаст
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
На священной земле Абая
Мир в руках поэта
Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Последовательная перезагрузка политической системы
В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя, при жизни ставшего классиком мировой литературы
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модернизации
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Лоскут к лоскутку
Любимой газете – 90!
Парить – здоровью вредить
Труд во благо общества
Кавендиш в «Астане»
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City
Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпр…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Энергетика
Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кок…
Правительство , Экономика
Повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных рас…
Правительство , Экономика
"Колоссальная сумма" – Смаилов о дефиците бюджета Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]