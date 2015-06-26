Сельчанин с лопатой защитил полицейского от дебоширов в ВКО

Закон и Порядок
Житель Восточно-Казахстанской области с лопатой бросился на дебошира, напавшего на полицейского, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что в тот день несколько мужчин распивали водку на крыльце магазина. Мимо на служебном автомобиле проезжал участковый инспектор. Остановив автомобиль, полицейский направился к веселой компании, потребовал прекратить безобразие и пройти с ним в участок.

Свой отказ подчиниться один из парней выразил агрессивно: набросился на стража порядка с кулаками, а когда инспектор упал, стал пинать его. К счастью, на помощь участковому поспешил проходивший мимо сельчанин с лопатой. Сельскохозяйственный инструмент даже не пришлось пускать в ход. Хулиган испугался и убежал, а пьяная компания бросилась врассыпную.

В суде 26-летний "гроза полиции" полностью признал свою вину. Поступок объяснил следующим образом: был пьян и не отдавал отчета своим действиям. Парень просил не отправлять его в колонию, так как он в одиночку воспитывает двоих детей. Пострадавший полицейский простил подсудимого, а суд учел доселе безупречную репутацию молодого человека. Как итог – обвиняемый наказан годом ограничения свободы.

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