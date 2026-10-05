Сельчанка поверила объявлению о банковских выплатах

60-летняя сельчанка увидела в Instagram объявление о том, что якобы один из банков обещает выплаты всем, кто родился до 1991 года. Она подала заявку, указав свое имя и номер телефона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Фото: МВД

Вскоре ей позвонил человек, представившийся специалистом брокера. Он предложил женщине зарабатывать на инвестициях. Следуя его указаниям, сельчанка открыла "торговый счет", на который перевела 100 долларов, взятых в рассрочку через банковский сервис.

В дальнейшем около месяца с ней на связи находилась женщина, которая называла себя "аналитиком" и давала "рекомендации по инвестициям". Сельчанка уговорила своего супруга участвовать в "раскрутке". Они потратили все накопления и набрали кредитов в разных банках, прежде чем поняли, что стали жертвами кибераферистов. Сумма ущерба составила 10 млн тенге.

По данному факту полицейские установили ряд лиц, которые выступали в мошеннической схеме в качестве дропперов. После разъяснительной работы стражей порядка потерпевшие подали иск в гражданский суд о возмещении ущерба с дропперов.

Полицейские отмечают: схема обмана с "инвестициями" не самая распространенная (с начала года в СКО зарегистрировано 16 таких мошенничеств), однако нередко влечет особо крупный ущерб. Прежде чем рассчитывать на заработок в интернете, следует внимательно изучить тему. Нельзя доверять излишне заманчивым предложениям и выполнять банковские операции по указанию незнакомых людей.