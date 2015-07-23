Селевой поток сошел недалеко от Алматы

В Наурызбайском районе города Алматы в поселках Каргалы и Карагайлы грязевые потоки перекрыли русла местных рек, которые вышли из берегов. В зоне затопления оказались несколько населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как сообщается, селевой поток смывает машины в поселке Каменка, дороги размыты, повреждены жилые дома. Со слов очевидцев, в поселке Чапаево поток воды смыл газовую трубу.
Видео очевидца Aida Djan в Youtube.com Видео очевидца Aida Djan в Youtube.com
Как сообщается, селевой поток смывает машины в поселке Каменка, дороги размыты, повреждены жилые дома. Со слов очевидцев, в поселке Чапаево поток воды смыл газовую трубу.
Фото очевидца
По тревоге подняли подразделения ДЧС области. Идет эвакуация населения. Поток воды усиливается.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, произошло поднятие уровня воды в водоеме.
Сведений о жертвах и пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Фото очевидца
Фото очевидца
По тревоге подняли подразделения ДЧС области. Идет эвакуация населения. Поток воды усиливается.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, произошло поднятие уровня воды в водоеме.
Сведений о жертвах и пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.
Фото очевидца
Фото очевидца
Видео очевидца Aida Djan в Youtube.com Видео очевидца Aida Djan в Youtube.com