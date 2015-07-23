Селевой поток сошел недалеко от Алматы

Закон и Порядок
Фото очевидца
В Наурызбайском районе города Алматы в поселках Каргалы и Карагайлы грязевые потоки перекрыли русла местных рек, которые вышли из берегов. В зоне затопления оказались несколько населенных пунктов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщается, селевой поток смывает машины в поселке Каменка, дороги размыты, повреждены жилые дома. Со слов очевидцев, в поселке Чапаево поток воды смыл газовую трубу.

По тревоге подняли подразделения ДЧС области. Идет эвакуация населения. Поток воды усиливается.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, произошло поднятие уровня воды в водоеме.

Сведений о жертвах и пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.

Фото очевидца

Фото очевидца

Фото очевидца

Видео очевидца Aida Djan в Youtube.com

Популярное

Все
Возглавили мировой зачет
Помогут цифровые технологии
Визуальный голос общества
В центре внимания – редкоземельные материалы
Для усиления практической направленности проектов ООН
Победный настрой спортсменов
Армейцы проявляют силу духа
Ответственное и осознанное участие
Контуры энергетического будущего
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Золото завоевала инспектор СОБРа
Внедрять системы раннего оповещения
В шаге от элиты
Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»
Когда яблони цветут
От гражданской активности – к развитию сельских территорий
Основной закон и экономическая политика государства
Технологии отправляют в прошлое рутинные профессии
ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации
Проект по Каспию востребован
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Серебро с золотым отливом
Система управления наукой будет реформирована
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
И станут ровными дороги
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Правобережные улицы в Астане перекроют из-за дорожных работ
В гостях у Димаша Ахмедовича
«Sarqyrama Fest» собрал тысячи участников в Актюбинской области
Сборная Казахстана победила на мировом первенстве по рапиду
Эксперимент удался: клубнику в Атырау выращивают в промышленных объёмах
Топливные муки земледельцев
Стартовал проект Ondeu
Волонтеры поддержали республиканскую акцию по сохранению культурного наследия
Укрепление координации и взаимодействия
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в К…
Тайник в кофейных стаканах: в столице пресекли деятельность…
Контроль за незаконным оборотом осетровых рыб усиливают в А…
Лазерный луч защитит на дороге

