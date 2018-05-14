Селевые потоки перекрыли две дороги в Алматинской области

Сошедшие селевые потоки, возникшие в результате продолжительных осадков, перекрыли две дороги в Алматинской области, передает Kazpravda.kz.
Первый случай зафиксирован в Аксайском ущелье.
"В ходе обследования установлено, что в связи с выпадением обильных продолжительных осадков по речке Кызылжар (приток реки Аксай) произошел селевой выброс объемом 800 кубометров. Селевая масса перекрыла автодорогу местного значения, ведущую к летнему лагерю "Аян" (не функционирующий). Жертв и разрушений нет. Личный состав и крупногабаритная техника ГУ "Казселезащита" проводят работы по устранению последствий", – сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
Второй случай зафиксирован в Талгарском районе Алматинской области.
"Со склона горы "Верблюд" произошел сход грязевой массы объемом 60 кубометров. В результате частично перекрыта дорога местного значения "Талгар – летний лагерь "Спутник". На месте организовано дежурство. Местным исполнительным органом выдано предписание о временном закрытии автодороги", – говорится в сообщении КЧС МВД РК.
Отмечается, что последствия будут устранятся после прекращения дождя.
Первый случай зафиксирован в Аксайском ущелье.
"В ходе обследования установлено, что в связи с выпадением обильных продолжительных осадков по речке Кызылжар (приток реки Аксай) произошел селевой выброс объемом 800 кубометров. Селевая масса перекрыла автодорогу местного значения, ведущую к летнему лагерю "Аян" (не функционирующий). Жертв и разрушений нет. Личный состав и крупногабаритная техника ГУ "Казселезащита" проводят работы по устранению последствий", – сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
Второй случай зафиксирован в Талгарском районе Алматинской области.
"Со склона горы "Верблюд" произошел сход грязевой массы объемом 60 кубометров. В результате частично перекрыта дорога местного значения "Талгар – летний лагерь "Спутник". На месте организовано дежурство. Местным исполнительным органом выдано предписание о временном закрытии автодороги", – говорится в сообщении КЧС МВД РК.
Отмечается, что последствия будут устранятся после прекращения дождя.