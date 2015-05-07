Свежий выпуск Селфи в «Москве» Ольга МАЛАХОВА, Алматы

Какой алматинец не любит быстрой езды? Но быстро не получается: как и любой крупный город, Алматы страдает от автомобильных пробок. Поэтому быстро теперь лучше доехать не по земле, а под землей. Тем более что подземный маршрут недавно продлили: 18 апреля Президент страны Нурсултан Назарбаев участвовал в открытии двух станций метро, уже по традиции став первым пассажиром новых маршрутов.

Как и предполагал Глава государства, выступая в тот день перед метростроевцами, после увеличения числа станций с семи до девяти поток пассажиров сразу возрос. Теперь из микрорайонов до центра города можно доехать всего за 25 минут, тогда как автомобилем и за час не доберешься. Поэтому многие студенты, рабочие, служащие стали предпочитать метро.

Среди пассажиров, поток которых в Алматы по утрам вполне сравним с толпами людей в метрополитене любых крупных городов мира, есть и совсем юные школьники с рюкзачками и наушниками, и солидные офисные работники в галстуках, и пенсионеры, с интересов разглядывающие дизайн метрополитена.

На станции «Москва» вижу милую блондинку, на фоне больших фотоиллюстраций Кремля снимающую селфи. Татьяна, оказывается, совсем недавно приехала сюда работать из российской столицы.

– Делаю фото, чтобы выслать друзьям и удивить их своим снимком из Алматы… у кремлевских стен, – говорит она. – Мне так повезло, что буквально через месяц после моего приезда в ваш город рядом с моей квартирой появилась станция метро. Теперь полчаса, и я на работе. Очень нравится алматинское метро – такое чистое, современное, скоростное, но не суетное.

Остановка с именем российской столицы появилась как ответ на станцию метро «Алматы» в Москве. Попадая сюда, можешь полюбоваться видами города на фото­графиях: увидеть Большой театр, ВДНХ, Новодевичий монастырь. А стены подземки повторяют очертания и красный цвет стен Кремля.

– Мне намного легче стало учиться в КБТУ с появлением новой станции, потому что больше стало времени для занятий, и я не так устаю, добираясь до своего микрорайона с учебы, – признается еще одна пассажирка Гульнара. – И разве можно сравнить обстановку в электричке, ее комфортные условия с автобусами, где чаще всего приходится стоять, а не сидеть, где сигаретный дым и громкая музыка! Кажется, в метро люди и ведут себя по-другому, культурнее!

Другая новая станция – «Сайран», названная по имени самого крупного в Алматы озера, оформлена в урбанистическом, лаконичном стиле. Здесь радуют глаз волны цвета радуги – тема лета, отдыха, воды. Многим алматинцам нравится, что все станции оформлены по-разному, в соответствии с названием. В интерьере «Райымбек-батыра» – наскальные рисунки, национальные узоры. Спускаясь на станцию «Байконур», попадаешь в мир космоса. «Жибек жолы» знакомит с символами стран, через которые проходил Великий шелковый путь. Поэтому так часто можно увидеть здесь посетителей с фотоаппаратами: метро стало не только удобным видом транспорта, но и одной из главных городских достопримечательностей.

Сейчас метростроевцы продолжают «тянуть» первую линию в западном направлении. Года через три обещают открыть еще две станции – «Сарыарка» и «Достык».

Время пролетит быстро – как поездка в подземке.