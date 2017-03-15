Преимущества очевидны



Так, на недавней коллегии МСХ было озвучено, что из 157 соз­данных кооперативов четверть даже не приступали к работе, то есть оформлены для галочки. За комментариями мы обратились к заместителю директора департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Берику Нигмашеву, который занимается этой темой уже почти год и лично выезжал в регионы для разъяснения преимуществ кооперации и выяснения текущей ситуации.

– В Послании Главы государства Правительству и акимам областей было поручено «в течение пяти лет создать все условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств в кооперативы». Как известно, 47% населения Казахстана проживает на селе. Из 1,5 миллиона самозанятых только 60% – продуктивно занятые. 80–85% молока производится в личных подсобных хозяйствах, как и 50% плодов и овощей. Это большой объем, за счет которого мы можем увеличить валовой продукт АПК в целом, – объяс­няет необходимость кооперации Берик Нигмашев. – При этом сельчане, производя продукцию, испытывают проблемы со сбытом, а заводы стоят недозагруженными. Нужно выстроить правильную логистику, то есть с помощью коопе­рации связать производителя с переработчиками и дальше – с рынками. В конечном итоге это обеспечит увеличение налоговых поступлений, вовлечение самозанятых в продуктивную занятость, выход из тени личных подсобных хозяйств.

В 2016 году вступил в силу Закон «О сельскохозяйственных кооперативах», что позволило обречь идею в некую юридическую форму. В законе обозначены преимущества кооперации: принцип «один член – один голос», принятие решений двумя третями голосов всех членов, возможность распределения прибыли, структура правления – председатель, члены кооператива, правление и ревизионная комиссия – что вкупе делает деятельность СХК максимально открытой и прозрачной.

Разъясняли как никогда

Получив одобрение Правительства на внедрение новой системы хозяйствования на селе, специалисты профильного министерства приступили к беспрецедентной разъяснительной работе. Памятуя о том, как порой хорошие идеи проваливаются только лишь из-за недостатка верной информации, подошли к этому вопросу со всей ответственностью.

– Мы сформировали рабочую группу из руководящего состава министерства, разработчиков госпрограммы и экспертов и отправились с разъяснением в регионы. Также привлекали местных специалистов, которые знакомы со спецификой каждого региона. Это был первый этап. Затем поставили задачу акимам сельских округов и районов провести сходы населения. Однако для начала выяснили, что в основном на этих должностях находятся бывшие экономисты, преподаватели и лишь четверть из них – сельскохозяйственники. Поэтому провели недельные обучающие курсы среди 2 248 акимов сельских округов и замакимов районов, объясняя им тонкости закона о сельхозкооперации, мер господдержки и даже сами технологии производства в АПК, – рассказывает Б. Нигмашев. – Такой подход оправдал себя: в очередной недавней поездке было видно, насколько местные власти владеют темой и способны донести ее до сельчан. Последним этапом широкой разъяснительной работы стали обучающие семинары для потенциальных и действующих участников кооперативов, которые мы организовали на местах с 1 по 22 февраля. И те цифры, которые мы привели на коллегии, звучали не в упрек местным властям, а лишь с целью ведения ими мониторинга и постоянного контроля ситуации на местах, а также определения видения дальнейшего развития.

Были подготовлены многочисленные раздаточные материалы, листовки с указанием сайтов и специального call-центра, где можно получить всю информацию о кооперации, вплоть до образцов учредительных документов СХК. На телевидении ротируются видеоролики. И даже в создании бизнес-плана сельчанам помогут региональные палаты предпринимателей, с которыми МСХ заключило соответствующие меморандумы.

Эффективные инструменты

На встречах с жителями разъяснялось и то, какие инструменты будут использованы для поддержки создаваемых кооперативов. Это, в первую очередь, льготное кредитование и субсидирование. Если в прошлом году по программе «Дорожная карта занятости-2020» сумма кредита составляла 3–6 млн тенге, то новой Программой продуктивной занятости и массового предпринимательства предусмотрено кредитование до 18 млн тенге.

– Мы понимаем, что на строительство даже мини-цеха нужно 30–40 миллионов. Для этого с прошлого года действует программа «Ынтымак», по которой Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства кредитует на таких же условиях – под 6% до 7 лет – на сумму до 50 миллионов тенге. Также ясно, что в первое время трудно извлекать прибыль и нужно работать не на погашение займа, а на рост производства. Поэтому предусмотрен льготный период от 6 месяцев до 2 лет, – поясняет наш собеседник. – Когда в июле мы проехались по регионам, то поняли, что у людей нет залогов. Так, были выпущены новые правила инвестиционного субсидирования, где предусмотрена схема беззалогового кредитования модульного оборудования и техники. Например, молокоприемный пункт стоит в среднем 4-5 миллионов. 50% из них кооперативы получат в виде инвестсубсидий. То же самое касается убойных пунктов, молоковозов, тракторов.

Молочные кооперативы уже созданы в Нуринском районе Карагандинской области. В скором времени туда поставят молокоприемные пункты (МПП), и сельчане будут сдавать свое молоко по той же цене, по которой его сегодня принимает молокозавод, а не дешевле на 10–20 тенге, как это было раньше. Объясняют так: если сейчас молокоприемные пункты – это отдельные ИП, которые наживаются на банальной разнице в цене, то при кооперативе – коллегиальном органе, МПП перестанут быть лишним посредником в создании рыночной цены продукта. Но жить им все-таки надо, поэтому государство предусмотрело субсидии на литр молока: 10 тенге, которые МПП потратят на комуслуги, аренду земли, зарплату.

– Если взять двухтонный молокоприемный танкер, то в месяц, закупая 60 тонн молока, он может получать 600 тысяч тенге субсидий. Этой суммы достаточно на все затраты и еще останется на дальнейшее развитие, – пояснил представитель минсельхоза.

Там, где невозможно обойтись одними молокоприемными пунктами, например, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, где или нет молокозаводов, или они загружены на полную мощность, на кооперативной основе можно поставить и мини-цеха.

Также кооперативы имеют возможность получить субсидии за каждую откормленную голову крупного рогатого скота (бычка) в размере 20 тыс. тенге, 1,5 тыс. тенге – на одного ягненка, 40 тенге – на килограмм мяса птицы. Кооперация здесь предполагает создание семейных откормплощадок и приобретение модульных убойных пунктов. Перспективы огромные, так как загруженность мясоперерабатывающих предприятий сегодня едва достигает 60%. Выйти самостоятельно на рынок может далеко не каждый фермер. Вот и приходится продавать посредникам по низкой цене. А на городских базарах тем временем мясо только дорожает.

– Помимо этого кооперативы могут получать все другие виды субсидий, например, выращивать многолетние травы для обеспечения себя кормами, приобретать племенной скот. Получается, мы полностью исключаем посредников, – заявляет эксперт. – Они, конечно, этому не рады. Но при помощи кооперации можно избежать больших накруток и обеспечить прямое поступление продукта от производителя на стол потребителя.

Наладятся дела и в овощеводстве. Создание малозатратных семейных теплиц и пунктов сортировки и даже упаковки плодов, централизованная раздача семян членам кооператива позволят формировать товарные партии и поставлять их напрямую в магазины.

Градообразующие, полнопакетные

В перспективе кооперативы должны потянуть за собой и действующие крестьянские хозяйства. Молочники будут стараться приобретать маточное поголовье, затраты на которое такие же (да еще и субсидируется 170 тыс. тенге на голову), а надои больше в два раза. Задумаются и над покупкой доильного оборудования (стоимость которого возмещается наполовину), что снижает трудозатраты и улучшает качество молока.

В министерстве сельхозкооперативы в идеале видят полнопакетными. То есть, начиная с молокоприемного пункта, в дальнейшем поставить убойный пункт, организовать закуп шерсти, шкур, и даже из навоза делать деньги (путем выращивания овощей в парниках). Но это вопрос не одного года.

– На первом этапе у людей было отторжение, но сейчас уже многие изучили законодательство, на встречах задают предметные вопросы, – заверяет представитель МСХ. – Что касается того, что четверть созданных кооперативов не имеют оборудования, на то есть объективные и субъективные причины. Местные власти считают, что исполненные индикативы – это зарегистрированный кооператив. Но это не так сложно, по закону СХК могут создать три человека. Мы же ставим критерий для получения адресной господдержки – не менее двадцати членов кооператива. Торопиться не нужно, вопрос очень серьезный. Да, есть установка до 2020 года создать 1 200 кооперативов с охватом 500 тысяч личных подсобных хозяйств. Однако, на самом деле, это не так много. В среднем на кредитование одного полнопакетного кооператива уходит 50 миллионов тенге. Так что выделенных в этом году 50 миллиардов хватит на тысячу СХК. Впрочем, мы не гонимся за цифрами.