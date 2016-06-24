​Сельхозпродукция с национальным колоритом

Организовала выставку специаль­ная рабочая группа из числа депутатов областного маслихата. Ее члены работают над воп­росами создания благоприятных условий для развития и расширения перерабатывающих производ­ственных предприятий. На открытии выставки аким Мангистауской области Алик Айдарбаев подчеркнул, что местные исполнительные органы и дальше будут оказывать всестороннюю поддержку фермерам.

– Климат Мангистауской области суровый, больше всего на становление сельского хозяйства в регионе влияет отсутствие источников пресной воды. Но несмотря на все трудности, сельское хозяйство Мангистау набирает обороты. Плоды трудолюбия и стойкости наших фермеров можно увидеть на сегодняшней выставке. Вместе мы – предприниматели и местные исполнительные органы – будем и дальше работать над развитием агропромышленного сектора, – отметил Алик Айдарбаев.

Каждый из фермеров начинал с малого, а сегодня многие уже завоевали признание на респуб­ликанском рынке. К примеру, Жанаозенский молочный завод, работающий с 2003 года, производит, помимо традиционной кисло­молочной продукции, еще и национальные продукты – шубат, шалап, курт, иримшик, балкаймак. Все из натурального сырья. В трех аулах – Шебир, Кызан и Жармыш – Мангистаус­кого райо­на открыты пункты приема молока, оборудованные холодильниками, приобретены рефрижераторы. К слову, жанаозен­ский шубат стал победителем в одной из шести категорий респуб­ликанского конкурса «Народное признание».

– Каждые два дня мы забираем из приемных пунктов собранное молоко. Основные поставщики – крестьянские хозяйства – привозят непосредственно на завод. С мая по октябрь мы ежедневно производим 2–3 тонны шубата. Поставляем его в супермаркеты и нефтедо­бывающим предприятиям. Сейчас планируем расширять рынок сбыта, поступают предложения об организации поставок в города Атырау, Уральск, Астану, – рассказывает исполнительный директор ТОО «Жанаозенский молочный завод» Алия Молдакадырова.

Известно, что 80% сельскохозяйственной продукции завозится в регион из других областей и соседних стран.

– Ситуацию надо в корне менять, – считает директор крестьянского хозяйства «Достык» Канзада Монолова. На 1 га она выращивает тепличные огурцы, помидоры, болгарский перец и зелень. Еще на 4 га раскинулся сад, в котором растут яблоки, абрикосы, персики, вишня.

– Работаем всей семьей. В год поставляем на оптовые рынки Мангистау до 80 тонн томатов и 60 тонн огурцов. Когда говорят, что у нас ничего не растет, я всегда отвечаю, что растет все, главное – не лениться. В будущем намерены приобрести еще участок земли, нанять работников, – делится планами К. Монолова.

А вот крестьянское хозяйство «Акку» Каракиянского района в 2014 году продлило аренду земельного участка на 49 лет. О готовности работать на благо края говорит и тот факт, что налоговые выплаты предприниматель оплатил на 10 лет вперед.

– Сегодня у нас 70 жеребцов, 300 лошадей, 350 баранов. Производи­мую продукцию реализуем на рынках, поставляем крупной нефтегазодобывающей компании. Сейчас приступили к разведению кур, уток и гусей. Мы готовы выкупить эту землю, если государство предоставит нам такую возможность, – говорит Габит Жакай, заместитель директора «Акку» Каракиянского района.

Сегодня одним из важных направлений социально-экономического развития Мангистауской области стал туристический кластер и, в частности, развитие внутренней инфраструктуры и сервиса. Подготовка предпринимателей, реализующих оригинальную сувенирную продукцию, уже началась. Так, жительница села Курык Каракиянского района Айнур Килыбаева была домохозяйкой 12 лет. А в 2013 году стала одной из самых активных участниц нового проекта развития предпринимательства – учебного курса по традиционному казахскому ремеслу. Обучение позволило Айнур попробовать свои силы в изготовлении таких войлочных изделий, как тапочки, шарфы, жилетки, игрушки, коврики, головные уборы, сумки, подушки и наволочки, женские аксессуары. Сегодня Айнур является успешным предпринимателем, в ее собственном швейном цехе работают еще пять женщин.

– Я сама обучаю своих мастеров, принимаем разные заказы на сувениры. Мы производим экологически чистый продукт из овечьей шерсти. В ее состав входит ланолиновое масло, которое применяется в косметологии и замедляет процесс старения. Кроме того, шерсть сама по себе уникальна тем, что сохраняет тепло и не пропускает влагу. Благодаря этому в вещах из войлока не холодно и не жарко, их можно носить и зимой, и летом, – отметила директор швейного цеха «Рауза» села Курык А. Килыбаева.

Сделать конкурентоспособной продукцию местных сельхозпроизво­дителей – такую задачу поставили перед собой областные депутаты, вошедшие в состав рабочей комиссии по вопросам создания благоприятных условий для развития и расширения перерабатывающих производственных предприятий региона. Ее члены побывали в крестьянских хозяйствах, встретились с индивидуальными предпринимателями, работающими в агропромышленном секторе. На первом заседании, состоявшемся после выставки, фермеры и народные избранники озвучили свои предложения по усилению мощностей перерабатывающих предприятий и повышению престижа производимой продукции.