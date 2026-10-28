Сельхозпроизводители должны беспрепятственно пользоваться услугами агрологистических центров – Токаев

Президент,Сельское хозяйство
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Наряду с производством и переработкой необходимо совершенствовать систему хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. От крупных холдингов до небольших крестьянских хозяйств — у всех должна быть возможность беспрепятственно пользоваться услугами агрологистических центров», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, в целом, в рамках «Народной стройки» необходимо уделить особое внимание развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. Это задача стратегического значения. Поэтому Правительство совместно с холдингом «Байтерек» должно принять конкретные решения.

По мнению Главы государства, для развития ключевых отраслей экономики приоритет следует отдавать проектам, занимающимся глубокой переработкой продукции и повышающим производительность труда. Это - главное требование.

«В частности, строительные материалы, металлические конструкции и инженерное оборудование, необходимые для крупных инфраструктурных инициатив, следует производить внутри нашей страны. Считаю, что такие проекты должны стать опорой программы «Народная стройка». Нельзя допускать финансирования импорта за счет средств Национального фонда. Это - важное требование», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, чтобы придать новый импульс развитию экономики, следует привлекать ведущие мировые компании, обладающие передовыми технологиями, необходимым экспертным опытом и высокими возможностями выхода на глобальные рынки, включая и отечественные компании.

«Эффективность инвестиций должна оцениваться количеством и качеством запущенных производств, а также их реальным вкладом в экономику», - подытожил Глава государства.

#Токаев #экономика #сельхозпроизводитель

Популярное

Все
Победный почерк первой ракетки планеты
Новые технологии для фермеров
От медизделий до стальных котлов
Консультативная помощь предпринимателям
«Ордабасы» – чемпион
Летний успех летающего лыжника
Битвы титанов на столичном ковре
Родина начинается с детства
Два золота Максима Богатырева
Сила древних традиций
Традиции и новаторство
Подключайся, слушай, учись
«Прилетели» бычки из Австралии
Бронзовый дубль в Париже
От ланч-боксов до лотков
Кто же лучший футболист?
Обеспечат рыбу кормом
По поручению Президента началась комплексная военная реформа
Более 1 300 новых школ: как меняется образовательная инфраструктура Казахстана
Народ-победитель
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Участницы Итогового турнира WTA
С опорой на общие нравственные ценности
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
Между узнаваемостью и неизвестностью
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
48 часов на запуск
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Какие продукты подешевели и подорожали за неделю в Казахстане
Обеспечить безопасность полетов
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

Президент поручил разработать документ с долгосрочным виден…
В Казахстане построят восемь современных перинатальных цент…
Токаев: банки должны принимать самое активное участие в инв…
Токаев: Налоговый кодекс – это не догма и он не должен быть…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]