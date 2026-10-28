Сельхозпроизводители должны беспрепятственно пользоваться услугами агрологистических центров – Токаев

Об этом Глава государства заявил во время выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Наряду с производством и переработкой необходимо совершенствовать систему хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции. От крупных холдингов до небольших крестьянских хозяйств — у всех должна быть возможность беспрепятственно пользоваться услугами агрологистических центров», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, в целом, в рамках «Народной стройки» необходимо уделить особое внимание развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. Это задача стратегического значения. Поэтому Правительство совместно с холдингом «Байтерек» должно принять конкретные решения.

По мнению Главы государства, для развития ключевых отраслей экономики приоритет следует отдавать проектам, занимающимся глубокой переработкой продукции и повышающим производительность труда. Это - главное требование.

«В частности, строительные материалы, металлические конструкции и инженерное оборудование, необходимые для крупных инфраструктурных инициатив, следует производить внутри нашей страны. Считаю, что такие проекты должны стать опорой программы «Народная стройка». Нельзя допускать финансирования импорта за счет средств Национального фонда. Это - важное требование», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, чтобы придать новый импульс развитию экономики, следует привлекать ведущие мировые компании, обладающие передовыми технологиями, необходимым экспертным опытом и высокими возможностями выхода на глобальные рынки, включая и отечественные компании.