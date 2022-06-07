Свежий выпуск Село – на карантин 7 июня 2022 г. 2:08 Наталия Портнягина По итогам лабораторных исследований патологического материала у волчицы, покусавшей жителей и домашний скот в одном из сел Западно-Казахстанской области, выявлено бешенство. Напомним, 7 мая в селе Шоктыбай Чингирлауского района от нападения волчицы пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Также хищник покусал несколько собак и домашний скот. Пострадавшим сельчанам сразу начат курс прививок от бешенства. В день происшествия удалось ликвидировать волчицу и покусанных ею собак. Трупы животных сожгли. 12 мая в областную ветеринарную лабораторию для вирусологического исследования на бешенство был направлен патологический материал (голова хищника). С момента происшествия скот из села не вывозился. Как сообщили в областном управлении ветеринарии, исследования дали положительный результат. В настоящее время решение акима Чингирлауского сельского округа о введении ограничительных мер в селе находится на регистрации в органах юстиции. Они будут действовать 60 дней. В связи с регистрацией очага особо опасного заболевания в Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза направлен запрос по предоставлению вакцин против бешенства для вакцинации всего зарегистрированного в селе скота и домашних животных (1 668 голов КРС, 1 290 голов МРС, 141 лошадь, 105 собак и кошек), а также дезинфекционного препарата для обработки на площади 11 550 кв. м. На прививку направлены еще восемь человек. После введения ограничительных мер работу по ликвидации очага заболевания будет проводить республиканский противоэпизоотический отряд.