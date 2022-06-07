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Село – на карантин
Наталия Портнягина

По итогам лабораторных исследований патологического материала у волчицы, покусавшей жителей и домашний скот в одном из сел Западно-Казахстанской области, выявлено бешенство.

Напомним, 7 мая в селе Шоктыбай Чингирлауского района от нападения волчицы пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Также хищник покусал несколько собак и домашний скот. Пострадавшим сельчанам сразу начат курс прививок от бешенства.

В день происшествия удалось ликвидировать волчицу и покусанных ею собак. Трупы животных сожгли. 12 мая в областную ветеринарную лабораторию для вирусологического исследования на бешенство был направлен патологический материал (голова хищника). С момента происшествия скот из села не вывозился.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, исследования дали положительный результат. В настоящее время решение акима Чингирлауского сельского округа о введении ограничительных мер в селе находится на регистрации в органах юстиции. Они будут действовать 60 дней.

В связи с регистрацией очага особо опасного заболевания в Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза направлен запрос по предоставлению вакцин против бешенства для вакцинации всего зарегистрированного в селе скота и домашних животных (1 668 голов КРС, 1 290 голов МРС, 141 лошадь, 105 собак и кошек), а также дезинфекционного препарата для обработки на площади 11 550 кв. м. На прививку направлены еще восемь человек.

После введения ограничительных мер работу по ликвидации очага заболевания будет проводить рес­публиканский противоэпизоотический отряд.

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