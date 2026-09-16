Село подключили к природному газу

Энергетика

 Село Дмитриевка Байторысайского сельского округа Мартукского района Актюбинской области подключено к природному газу

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для газификации населённого пункта построено 13 километров газопровода. Стоимость проекта составила 104 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Запуск газопровода стал важным событием для жителей села. Теперь 57 домовладений, в которых проживает 185 человек, получили возможность пользоваться природным газом.

Подведение газа позволит улучшить бытовые условия жителей, модернизировать системы отопления и снизить зависимость от традиционных видов топлива.

В церемонии запуска газопровода приняли участие руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области Арысұлан Айтбаев и аким Мартукского района Медет Ысқақов.

«Мы покупали уголь в Мартуке – тонна стоила 26-27 тысяч тенге. Была проблема и с заготовкой дров: всё это нужно было привезти, разгрузить, организовать. Мне, как человеку с инвалидностью, особенно тяжело было заниматься углем. Теперь всё стало намного легче. Я очень рада, что к нам пришел газ», - сказала житель села Ирина Решетник.

В Байторысайский сельский округ входят 4 населённых пункта, где проживает 1013 человек. Газификация Дмитриевки стала очередным практическим результатом работы по развитию инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов области.

 

#село #Актюбинская область #газ #подключение

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