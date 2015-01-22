Село растет быстрее города

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА
Такой вывод сделали аналитики мониторинговой службы ranking.kz по результатам изучения создания новых рабочих мест в регионах. Согласно данным агентства, к концу III квартала 2014 года на селе наемных работников стало больше на 62 тыс. Всего работающих – 2,2 млн. Данные сопоставлялись с показателями годичной давности.
В городской местности этот показатель вырос на 27 тыс., достигнув отметки 3,9 млн. Больше всех новых рабочих мест обеспечила Алматинская область – произошел прирост наемных работников на 35 тыс. Всего – 635,6 тыс. человек, официально получающих зарплату. Из них 76% задействованы на селе. Рынок труда Астаны увеличился на 18,6 тыс. работников – до 402,3 тыс. Третий регион по абсолютному приросту рабочих мест – Алматы. Наемных работников стало больше на 17 тыс. Всего – 703 тыс. В целом по Казахстану число наемных работников увеличилось на 1,5% – до 6,07 млн.

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