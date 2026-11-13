Сельская экономика не должна замыкаться на зерне

Сельское хозяйство
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Сельское хозяйство райо­на Шал акына расширяет производст­венные горизонты: аграрии увеличивают посевы мас­личных культур, внедряют дождевальное орошение, обновляют технику и развивают мясное и молочное животноводство.

Фото: акимат СКО

Земля здесь по-прежнему кормит людей хлебом, но аграрная экономика уже не замыкается на зерне. В районе Шал акына диверсифицируют посевы, осваивают современные технологии земледелия, строят зернохранилища и делают ставку на племенное животноводство.

Масштабы производства внушительные. В 2026 году аграриям предстояло убрать более 266 тыс. гектаров посевов, из них свыше 150 тыс. – зерновые и зернобобовые. При этом заметно выросли площади масличных культур.

Меняется не только структура посевов, но и подход к земледелию. Хозяйства внедряют водосберегающие технологии, используют спутниковый мониторинг и беспилотники. На полях ТОО «Asyl Farms» применяют технологию mini-till и современную технику CLAAS. Собственные мощности хранилищ предприятия рассчитаны на 86 тыс. тонн зерна.

Еще один важный резерв – орошаемое земледелие. В КХ «Даниал», ТОО «ZHA-Group Ltd» и «Asyl Farms» внедрено дождевальное орошение общей стоимостью 2,9 млрд тенге. В оборот введено 806 гектаров орошаемых земель.

На базе «Asyl Farms» также действует овощехранилище вместимостью 8 400 тонн. Теперь у аграриев больше возможностей не только выращивать продукцию, но и сохранять ее до времени продажи.

Особенно заметные перемены происходят в животноводстве. В селе Крещенка ТОО «Шал акын Агро-2020» развивает мяс­ное направление. Предприя­тие приобрело в Австралии 600 голов племенного скота абердин-ангусской породы. Три сотни животных уже доставили в регион. Это первая прямая поставка племенного крупного рогатого скота из Австралии в Северо-Казахстанскую область.

Обновление генетики стада – серьезная инвестиция в качество будущей мясной продукции. При этом хозяйство не ограничивается животноводством: здесь действует зерносушильный комп­лекс вместимостью 13 тыс. тонн, позволяющий готовить урожай к хранению и сбыту.

Развивается и молочное направление. В ТОО «ZHA-Group Ltd» расширяют молочно-товарную ферму, устанавливая современное доильное оборудование типа «карусель» на 36 голов. Таким образом, район последовательно укрепляет сразу два направления животноводства – мясное и молочное.

#регионы #СКО #АПК

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