Свежий выпуск
​Сельская медицина на подъеме
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

По словам руководителя бородулихинского раймедобъединения, современное оборудование приобретено по лизингу в 2012 году. В то время только крупные клиники областных центров страны практиковали эндовидеохирургию. Сегодня жителям района нет нужды выезжать в областной центр для проведения срочных и плановых операций по удалению камней из почек, желчного пузыря, кист яичников, аппендицита, различных грыж... Тем более что в районной больнице трудится сплоченная команда молодых высококвалифицированных хирургов и анестезиологов.

Необходимо отметить, что в районе отсутствует нехватка медицинских кадров, потому что молодые специалисты охотно едут в Бородулиху по программе «С дипломом – в село!». Здесь они в обязательном порядке получают подъемные и беспроцент­ную ссуду для приобретения жилья. В их числе Сергей Беззубенко, который пять лет назад после окончания медицинского вуза решил начать карьеру хирурга в районной больнице.

Доволен выбором в пользу сельской медицины и анестезио­лог-реаниматолог Олег Гуляйкин, который, получив диплом врача, не задумываясь отправился работать в родное село. В 2010 году окончил медуниверситет в Семее Олжас Нурикенов, занимающий сейчас должность заместителя главного врача.

– В прошедшем году мы дополнительно получили современное оборудование для подачи наркоза, маммограф нового поколения, цифровой флюограф и другую аппаратуру, – рассказывает он. – В ближайшее время ждем поступления многофункцио­нального лор-комбайна.

Все это, по его словам, позволяет проводить углубленные обследования на месте. Благодаря появлению маммографа за сравнительно небольшой промежуток времени районным медикам удалось обследовать 500 сельских жительниц.

– У сельчан своевременно выявляются ранние стадии онкозаболеваний, что значительно повышает их шансы на полное излечение, – поясняет О. Нурикенов.

В подтверждение сказанному заместитель главврача знакомит с возможностями недавно приобретенного аппарата УЗИ, оснащенного датчиками нового поколения, которые фиксируют малейшие отклонения в человеческом организме. Впечатляет и оборудование операционных помещений, где сельские хирурги дарят своим пациентам надежду на долгую жизнь, в которой не будет места страданиям и болезням.

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