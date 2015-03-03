Сельская спартакиада 1014 Дмитрий НОРКИН, Северо-Казахстанская область

Факел с огнем зимних областных игр на стадион внесли призер СКО по футболу Болат­хан Жамбыршин и неоднократный чемпион региона по лыжным видам спорта Досым Имагамбетов.

По результатам соревнований первое место и приз в размере 300 тыс. тенге завоевала сборная района Магжана Жумабаева, на втором месте расположилась команда Кызылжарского района, на третьем – района Габита Мусрепова. За отличную организацию состязаний от имени главы региона Ерика Султанова акиму Уалихановского района Аману Турегельдину вручены ключи от автомашины «газель».

Следующую спартакиаду в 2016 году примет Аккайынский район.