Сельская спартакиада

1014
Дмитрий НОРКИН, Северо-Казахстанская область
Факел с огнем зимних областных игр на стадион внесли призер СКО по футболу Болат­хан Жамбыршин и неоднократный чемпион региона по лыжным видам спорта Досым Имагамбетов.
По результатам соревнований первое место и приз в размере 300 тыс. тенге завоевала сборная района Магжана Жумабаева, на втором месте расположилась команда Кызылжарского района, на третьем – района Габита Мусрепова. За отличную организацию состязаний от имени главы региона Ерика Султанова акиму Уалихановского района Аману Турегельдину вручены ключи от автомашины «газель».
Следующую спартакиаду в 2016 году примет Аккайынский район.

