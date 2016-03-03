​Сельская жизнь в лицах

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Дулат МОЛДАБАЕВ, Астана

Фотоподборка под названием «Менiң ауылым» выполнена в духе предвыборной программы НДПП – «Вернем традиции аулу!». Ведь ее героями, а зачастую и авторами, становятся сельские жители. На фотографиях запечатлены труженики, занятые своим повседневным трудом, в минуты отдыха, радости и подготовки к праздникам.

Их отличает «местный колорит», близость к земле и к нашим общим корням. И это не случайно, ведь задумана была акция с целью пропаганды традиционных ценностей нашей огромной страны, ознакомления с разнообразием жизни в селе, демонстрации успехов жителей больших сел и малых аулов, показа красот и природных богатств казахстанских просторов.

Активист партии Оспан Али отмечает, что каждый желающий может принять участие в акции партии «Ауыл».

– У всех у нас корни идут из аула, – говорит он. – В суете городского образа жизни многие очень часто скучают по родным краям. Мы призываем помнить свои корни, чаще навещать свою малую родину. Помогать аулчанам и поддерживать родные аулы. Акция «Мой аул» является попыткой популяризировать сельский образ жизни. Лучшие фотоработы будут размещаться на сайте, а также использоваться при оформлении билбордов, плакатов и баннеров.

Все желающие могут направить фотографии из жизни села на официальную почту НДПП «Ауыл» auyl-patriot@mail.ru. Также фотоснимки можно выложить в Инстаграм с хэштегом #ауыл­партиясы, #партия­ауыл, #ndppauyl. Посредством голосования будут отобраны лучшие фотографии, и в последующем эти работы найдут свое место в специальном альбоме партии.

Различные мероприятия по инициативе активистов Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» проходят во многих регионах Казахстана, и фоторепортажи с мест вполне смогут украсить партийный сайт. 

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