Сельский аким погиб в ДТП

Аким Тауского сельского округа Нурлыбек Турешов не справился с рулевым управлением и его машина опрокинулась в кювет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, авария произошла на 25-ом километре дороги Жанибек - Таловка, вблизи посёлка Тау.

"Водитель за рулем Volkswagen Polo не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В салоне находился один. От полученных травм погиб на месте. Труп направлен в морг на судебную-медицинскую экспертизу", - сообщили в ведомстве.

Погибший работал акимом Тауского сельского округа. У 34-летнего Нурлыбека Турешова осталась жена и четверо малолетних детей - двое сыновей и две дочери.

Как сообщили в отделе внутренней политики Жанибекского района, он был очень активным, доброжелательным и честным человеком.

"Был одним из лучших акимов сельских округов. В нём сочетались все хорошие качества. Это невосполнимая утрата. Буквально вчера он участвовал во всех мероприятиях ко дню госслужбы. Был весёлым, со всеми шутил. Занимался спортом", - отметили в ведомстве.

Отдел внутренней политики Жанибекского района выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Нурлыбека Турешова.