Сельский авторитет

Лучшим сельским акимом в Карагандинской области стала глава села Баршино Нуринского района, финансист по образованию Зауре Муханалиева, занимающая этот руководящий пост чуть менее двух лет.

Конкурс «Лучший сельский аким» провел областной департамент по делам госслужбы. За звание победителя боролись пять человек, среди них акимы Есенгельдинского сельского округа Абайского района Анжела Григорьян, Бесобинского сельского округа Каркаралинского района Ержан Куанышбаев, Озерного сельского округа Осакаровского района Арман Каспаков и Звездного сельского округа Осакаровского района Рустем Кудайбергенов.

В Карагандинском регионе более 500 поселков, сел и сельских округов, но многие их акимы не подали заявки на участие в конкурсе. Победителя выбирала комиссия из семи человек, в которую вошли госслужащие и общественные активисты. Кандидаты готовили видеоролики о своих селах и презентации о проектах, направленных на их развитие. Претендентов оценивали по таким критериям, как показатели социально-экономического развития села, мнение уполномоченного по этике, результаты онлайн-опроса среди местного населения.

В сентябре Зауре Муханалиева поборется за звание лучшего сельского акима Казахстана.