В сельской местности с работой напряженка. Летом еще куда ни шло, рабочие руки требуются в поле, да и на приусадебном участке всегда найдется, чем заняться. А вот зимой... Но только не в Шарапхане, два с половиной десятка местных жителей которого обеспечила работой Гулзия Бисенбаева. В свое время выпускница Карагандинского техникума работала технологом кондитерского производства. Потом долгие годы пекла на заказ, обслуживая тои односельчан и семейные торжества, тем самым зарабатывая на жизнь семьи.
Семь лет назад Гулзия Бисенбаева решилась открыть собственное дело, приспособив под маленький цех пустующее помещение размером два на три метра. Взяла себе пару помощниц и предложила землякам свежую выпечку, торты, пирожные, кексы, пряники и пироги. Рекламировать продукцию не пришлось – в ауле и без того знают, что так печь, как Гулзия Жаксылыковна, умеют единицы хозяек. Поначалу брали не объемом, а ассортиментом продукции, постоянно предлагая попробовать что-то новенькое. Вскоре появились постоянные заказы, к примеру, для местной школы.
Сейчас кондитерский цех производит в год до 200 тонн кондитерской продукции. Здесь работают 25 человек, получая в среднем ежемесячную зарплату в 70–80 тыс. тенге. А кондитерский цех переехал в новое здание, в котором есть мини-цех и торговый зал. Но и на этом сельский кондитер останавливаться не собирается. В ближайших планах Гулзии Бисенбаевой значится открытие первого сельского многоотраслевого производственно-торгового пищевого комбината. Здание уже построено, да не где-нибудь, а в районном центре – селе Казыгурт.
Дело за малым – приобрести и установить оборудование. Кадры готовые тоже есть, да и опыт по обучению специалистов непосредственно на рабочем месте наработан. В том, что сбыт продукции будет – сомнений нет: слава о сельском кондитере давно разлетелась окрест и все знают, что кондитерские изделия ТОО «Әсем-Гауһар» содержат только натуральные продукты. Цельное молоко, свежие яйца, сметана, сыр, сливочное масло, как и фруктовые начинки, – все это выращено на домашних подворьях и закуплено у местных жителей.