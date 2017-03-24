Свежий выпуск
​Сельский кондитер
Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

В сельской местности с работой напряженка. Летом еще куда ни шло, рабочие руки требуются в поле, да и на приусадебном участке всегда найдется, чем заняться. А вот зимой... Но только не в Шарапхане, два с половиной десятка местных жителей которого обеспечила работой Гулзия Бисенбаева. В свое время выпускница Карагандинского техникума работала технологом кондитерского производства. Потом долгие годы пекла на заказ, обслуживая тои односельчан и семейные торжества, тем самым зарабатывая на жизнь семьи.

Семь лет назад Гулзия Бисенбаева решилась открыть собственное дело, приспособив под маленький цех пустую­щее помещение размером два на три метра. Взяла себе пару помощниц и предложила землякам свежую выпечку, торты, пирожные, кексы, пряники и пироги. Рекламировать продукцию не пришлось – в ауле и без того знают, что так печь, как Гулзия Жаксылыков­на, умеют единицы хозяек. По­на­­чалу брали не объемом, а ассортиментом продукции, пос­тоянно предлагая попробовать что-то новенькое. Вскоре появились постоянные заказы, к примеру, для местной школы.

Сейчас кондитерский цех производит в год до 200 тонн кондитерской продукции. Здесь работают 25 человек, получая в среднем ежемесячную зарплату в 70–80 тыс. тенге. А кондитерский цех переехал в новое здание, в котором есть мини-цех и торговый зал. Но и на этом сельский кондитер останавливаться не собирается. В ближайших планах Гулзии Бисенбаевой значится открытие первого сельского многоотраслевого производственно-торгового пищевого комбината. Здание уже построено, да не где-нибудь, а в районном центре – селе Казыгурт.

Дело за малым – приобрес­ти и установить оборудование. Кадры готовые тоже есть, да и опыт по обучению специалистов непосредственно на рабочем месте наработан. В том, что сбыт продукции будет – сомнений нет: слава о сельском кондитере давно разлетелась окрест и все знают, что кондитерские изделия ТОО «Әсем-Гауһар» содержат только натуральные продукты. Цельное молоко, свежие яйца, сметана, сыр, сливочное масло, как и фруктовые начинки, – все это выращено на домашних подворьях и закуплено у местных жителей. 

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