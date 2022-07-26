Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество
Сельское население увеличилось в Павлодарской области

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с основными направлениями региональной миграционной политики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» с 2017 по 2021 годы в область переехали 11 388 человек, или 2 413 семей. Из них 2 162 кандаса и 9 226 переселенцев. Выделяемая ежегодная региональная квота приема переселенцев и кандасов здесь исполняется на 100%.

Ералы Тугжанов отметил, что Правительством создаются все необходимые условия для интеграции граждан на новом месте, создаются условия для переезда, выделяются льготы, создаются рабочие места.

«Павлодарская область – лидер по реализации программы переселенцев, за что благодарю руководство региона. По этой программе люди переселяются не только из трудоизбыточных регионов, но и из-за рубежа. Но и не нужно забывать о вкладе во благо Родины», – сказал вице-премьер. 

К примеру, семья Динары Сайдуалиевой переехала в пригородное село Кенжеколь из города Шымкента. Ее супруг устроился на работу в КХ «Ади». Они воспитывают шестерых детей: пятерых сыновей и одну дочь. Им выплатили субсидии на переезд в размере почти 2 млн тенге.

Семья Сайдуалиевых очень рада оказанному приему и призывают своих земляков переехать в Павлодарскую область.

«Вместе с нами прибыло еще шесть семей из Туркестанской области. Я благодарна всем, кто помог нам с переездом и оказал всемерную помощь», – сказала женщина.

В этом году квота приема переселенцев и кандасов составляет 3 600 человек. На сегодняшний день в региональную квоту включены 1 257 человек, или 34,9% от плана. Наибольшее количество переселенцев прибыло в города Павлодар и Экибастуз. В Актогайском, Павлодарском и Успенском районах области исполнение квоты составляет выше средних показателей. 

Переселение трудовой силы осуществляется со всех трудоизбыточных регионов страны. В лидерах – Туркестанская, Алматинская и Жамбылская области. Больше всего сюда прибыли специалисты сфер образования и сельского хозяйства, а также здравоохранения. 

Из числа 536 трудоспособных граждан 369 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, шесть человек получили гранты и один человек направлен на обучение.

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