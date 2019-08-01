Сельского акима посадят на 6 лет за коррупцию при выдаче земли в Алматинской области

Аким Ащыбулакского сельского округа Илийского района Алматинской области осужден за взяточничество при выдаче земельных участков, передает Kazpravda.kz
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Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении акима Ащыбулакского сельского округа Илийского района Кузембаева С.
"Кузембаев С. получил взятку в сумме 3,6 миллиона тенге за предоставление 4 земельных участков, расположенных на территории района. 31 июля приговором Илийского районного суда Кузембаев С. осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности", – говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.