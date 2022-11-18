Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 19-20 ноября в столице

В эти выходные 19-20 ноября, в Астане состоится сельскохозяйственная ярмарка. Она приурочена ко Дню работников сельского хозяйства, передает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В ярмарке примут участие столичные товаропроизводители. Они представят широкий ассортимент товаров: разные виды мясной и колбасной продукции, муки и макаронных изделий, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров – овощи, хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, молочная продукция сахар и многое другое.

Для удобства жителей ярмарка будет проходить на правом и левом берегах, по адресам: Жургенова, 29 и Сауран, 7. Посетить ярмарки жители и гости столицы могут с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье. Вся продукция будет реализована по ценам, на 10-15% ниже рыночных.

Главная цель таких ярмарок – предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.

Отметим, День работников сельского хозяйства отмечается в Республике Казахстан каждое третье воскресенье ноября. В рамках праздника подобные ярмарки будут реализованы по всему Казахстану.