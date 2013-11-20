Селу нужен хозяин

Нынче все лето то и дело раздавались явно завышенные оценки касательно урожая зерновых культур в нашем обширном приишимском регионе:

– Хлеба на удивление! – восклицал сам министр-аграрий. – Полюбуйтесь золотыми разливами у ваших ног. Не поля, а чудо какое-то.

Чем дальше передвигались сроки начала уборки, тем более улетучивался агрономический оптимизм о новом доблестном успехе на нашей ниве-кормилице. В былые годы в начале сентября в поле уже все вертелось и гремело. А главное, из комбайновых бункеров сыпалась пшеничка, просушенная солнцем до необходимой товарной влажности, – быстрее отправляй ее на помол. Высокая натура, крупное зерно открывали возможность добиваться высокого выхода муки с каждой тонны зерна с высокими хлебопекарными качествами. Сейчас же большинство товаропроизводителей помалкивают, когда речь заходит о качестве собранного урожая. Хорошо если с тонны теперешней пшеницы получат 600 килограммов муки, остальное, считайте, мякина. Так рассуждала одна из малиновских бабулек, которая давно уразумела, что при таком выходе муки возрастут цены на любую выпечку.

– Вы на базаре бываете? – спросила она. – Мы не успели оглянуться, как яичко подорожало чуть ли не в два раза. Шумели о большом сборе урожая, а с ценами сплошная вакханалия. И снова, как всегда, виновата природа-матушка.

– Обманываем сами себя. Надо уметь ладить с природой. Понятно, кто затянул посевную чуть ли не на два месяца, подвел под монастырь свое полеводство. Нельзя терять чутье и ориентиры, – так охарактеризовал ситуацию, сложившуюся этой осенью, известный специалист в агрономии Евгений Шишов, который многие годы кормил чуть ли не пол-Казахстана картошкой и овощами, а до этого производил уйму отменной пшеницы на новоишимском поле, нынче же успешно повышает плодородие земли в Астраханском районе.

С приходом новых случайных инвесторов расклеились дела в Антоновке, где на 10 ноября на корню стояла половина урожая. Более тысячи гектаров неубранного гороха оказалось в «Акмола-Фениксе». Несколько лет назад эта фирма выращивала особо ценный сорт пшеницы «Целинная юбилейная», которая особо ценилась московскими хлебопеками. На местной мельнице за год производили 10 тыс. тонн муки. Она шла нарасхват. Теперь знаменитая шарфовская мельница остановлена, и вкусного калача местной выпечки не отведаешь. Рушить легче, чем наращивать производство. Непонятно, почему властные госструктуры спокойно наблюдают игнорирование президентской установки – не сворачивать, а, наоборот, наращивать переработку пшеницы, крупяных и огородных культур.

Руководитель районной агрослужбы Темиржан Болсамбеков, человек, знающий каждый уголок поля в Целиноградском районе, так анализирует результаты осени.

– У многих владельцев земли отсутствует ответственность за состояние полеводства,– считает он. – Надо решительно изменять законы, чтобы защитить поле от пройдох и авантюристов, которые именуют себя инвесторами. Что произошло этой осенью? На больших площадях надо было пшеницу пустить на свал, но у многих не оказалось жаток. Стали выжидать созревания колоса на корню. Ситуация осложнилась активным подгоном. Представляете, что сыпалось в бункер? Чуть ли не 30% воды. Требую – сушите, мужики, зерно. В ответ слышу: нет горючего. Для покупки личного джипа деньги находятся. Говорю: ты бы лучше вместо одного джипа купил три жатки. В ответ слышу: а мне что, суждено на телеге ездить?..

Перевожу разговор с Темиржаном Коспановичем в другую плоскость: насколько активно личные усадьбы в районе участвуют в создании продовольственного пояса? Ответ разочаровывает.

– В том-то и дело, что развитие пристоличной территории, на мой взгляд, ничего доброго району пока не приносит ни в экономическом, ни в социальном плане. Вокруг Астаны появилось множество жилых построек, напоминающих по архитектуре больше глухие хутора. Здесь поселились тысячи желающих поселиться поближе к столице. Посмотрите, около каждого дома временная пристройка, в которой сегодня проживают многие работающие в городе. Зачем возиться с петухами или выращивать редис на грядке, если можно зарабатывать на сдаче этих времянок? Но требования к району колоссальные: проложите нам электролинию, отсыпьте дорогу, вывозите мусор... И преодолевать это иждивенчество становится все труднее и труднее. Здесь нужны какие-то жесткие законы. А ведь на все так называемые новые поселки ушло много драгоценной земли, на которой раньше паслись гурты и отары. В моем понимании, если ты взял землю – соизмеряй свои возможности, приобретай новую технику и отменные семена, вноси удобрения. Не можешь – оставь истерзанное поле в покое.

А вот мнение авторитета целинного земледелия, доктора сельскохозяйственных наук Галима Кудайбергенова, который проявил себя сильнейшим организатором в возрождении тех сел, которые оказались практически разоренными.

– В любых условиях пахарь не должен впадать в уныние и расслаб­ляться, необходимо возвышать труд земледельцев, – говорит известный ученый. – На то ты и сельчанин, чтобы все у тебя было под рукой. Сеять, не приготовив крышу для зерна, завести скот, не создав кормовую базу, – это значит «вылетать в трубу». Надо смело отдавать землю тем, кто работает более старательно.

В подтверждение этих слов Г. Кудайбергенов достал паспорт осенних дел своей агрофирмы. Цифры говорят сами за себя.

Собрано 130 тыс. тонн пшеницы, ячменя, овса в бункерном весе. Просушены и доведены до высоких товарных кондиций 100 тыс. тонн зерна, полным ходом идет отправка пшеницы по контрактам в Китай, Иран, Таджикистан, Туркменистан. В эти же государства отправляется мука. Иран заказал большую партию ячменя на корм птице.

Хозяйство собрало более 1 тыс. тонн семян суданки и кормового проса. Начал действовать ультрасовременный центр по очистке семян в Капитоновке, с помощью которого уже отобраны для будущей посевной 15 тыс. тонн зерновых культур, здесь же очищены семена люцерны, эспарцета, житняка, костра, волоснеца. Все это расфасовано в мешки и охотно раскупается. Заложено на хранение 3 тыс. тонн картофеля, капусты, моркови, свеклы. Заготовлено 4 тыс. тонн сена и столько же сенажа. Численность КРС достигла 1 тыс. голов, племенное стадо казахской белоголовой насчитывает уже 400 животных, ежедневный привес каждого достигает 1,5 кг.

А вот несколько фактов социального характера. Средний размер заработка рабочего в течение года достигает 60–90 тыс. тенге в месяц. В зерновом центре зарплата специалистов практически весь год держится на уровне 100 тыс. тенге. Приобретены 60 путевок для лечения и отдыха сельчан в санаторий «Сосновый бор».

Семь молодых агрономов и инженеров выехали в Ганновер, где примут участие в международной выставке новейшей сельхозтехники.

Надо только не лениться и понимать, что блага сами с неба не свалятся.

Моисей ГОЛЬДБЕРГ