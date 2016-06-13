Селу в ВКО угрожает подтопление

Село Боран Восточно-Казхастанской области под угрозой возможного подтопления. Из-за обильного таяния снега в горах уровень воды в реке Кара Ертис поднялся до критического уровня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.На место уже прибыли 67 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО, ВРАОСО, а также местные исполнительные органы, которые ведут работу по недопущению переливов водоемов, оповещению населения.Спасатели задейстововали 15 единиц техники, 4 лодки и 2 мотопомпы."У прибрежных частных домов выставлены 2 поста наблюдения. Уложено 400 штук мешкотары длиной 80 м. Завезено 10 тонн инертного материала. С жителями, попадающими в возможную зону потдтопления, ориентировочно около 120 человек, проведена разъяснительная беседа. В случае необходимости эвакуации для граждан заготовлены места в школах сел Боран и Калжир", – сообщили в ДЧС.С южной стороны села в районе гидропоста дополнительно производятся работы по укреплению и наращиванию имеющейся берегоукрепительной дамбы.Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов и ДЧС ВКО, заверили спасатели.Пока разлива воды не наблюдается.