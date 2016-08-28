Семь автомобилей получили победители конных состязаний на Кубок Президента РК

Фото с сайта zhetysu.gov.kz
В Алматинской области состоялся турнир по национальным конным видам спорта на Кубок Президента, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24kz
.
Соревнования прошли на ипподроме Кокбастау. Традиции проведения этого турнира уже 18 лет – с 1998 года ежегодно сюда приезжают наездники со всей страны, желая продемонстрировать свое умение держаться в седле и побороться за Президентскую награду. Главные призы турнира – 7 автомобилей.
Соревнования стартовали с тай жарыс на 5 км. В целом, программа состязаний включала также кунан байгу на 11 км, тенге алу, топ байгу на 16 км, қыз қуу, жорға жарыс на 9 км, аударыспақ, аламан байгу на 25 км и кокпар.
"Скачки в нашей крови. К этому мероприятию каждый участник готовится основательно, здесь каждый стремится победить. В этом году по просьбе многих зрителей в программу включили забег на 5 км. Данное мероприятие зрелищное и проходит всегда очень весело", – рассказал председатель Федерации конного спорта Орынтай Амиргалиев.
В забеге на 11 км приняли участие 200 скакунов. В дистанции на 16 км победителем стал житель Карасайского района – его скакун пришел первым из 50 участников. В завершающей дистанции на 25 км не было равных скакуну по кличке Миллионер.