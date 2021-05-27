Семь человек пропали в горах в Туркестанской области
Спасатели Туркестанской области проводят поиски семи отдыхающих, пропавших на территории Сайрам-Угамского национального природного парка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сообщение об их пропаже на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы пешим порядком направились в ущелье Сары-Айгыр. По словам заявителя, они должны были вернуться 24 мая", – сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Отмечается, что за прошедшие сутки поисковыми группами в пешем порядке обследовано около 37 км горной местности. Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе 4 км.
В поисковых работах задействованы 25 спасателей, 2 квадрокоптера и 7 единиц техники ДЧС Туркестанской области, а также 4 сотрудника и 1 единица техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единица техники местных исполнительных органов, 3 конных патруля Пограничной службы КНБ, 10 работников национального парка и родственники пропавших.
Вылет вертолета АО "Казавиаспас" с Шымкента невозможен в связи с погодными условиями (туман, низкая облачность, грозовые положения в горной местности).