Семь человек умерли от отравления в Павлодарской области, начато расследование

По данным управления здравоохранения Павлодарской области, умерло семь человек, отравившись жидкостью, которую хранил их односельчанин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

Напомним, о массовом отправлении неизвестным веществом полицейские сообщили в субботу, 28 мая. Речь шла о пяти жителях села Иртышск, которые употребили неизвестное вещество. Тогда стало известно о том, что пять человек скончались.

Накануне медики сообщили о смерти еще двоих сельчан.

"Всего было семь пострадавших. Три гражданина умерли на дому - 1957, 1955 и 1990 годов рождения. Четыре человека доставлены в Иртышскую районную больницу", - напомнили в УЗО.

Из тех сельчан, которых отвезли в районную больницу, один умер в приемном покое, двое скончались в реанимации. Вчера мужчина 1974 года рождения умер в реанимации горбольницы номер три.

Полицейские проводят расследование, назначены экспертизы, в том числе по остаткам жидкости, которую употребляли все погибшие.