Фото: vesti.kz
Спорт
Семь голов в одном матче забил казахстанский футболист

Молодежная команда "Турана" разгромила "Aqtobe City" в 15-м туре второй лиги Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Игра в Хромтау завершилась со счетом 7:1.

Примечательно, что все семь мячей за победителей забил Бакдаулет Зульфикаров (24-я минута, с пенальти, 42-я с пенальти, 48-я, 49-я, 69-я, 73-я, 80-я).

У соперника один мяч отыграл Евгений Чернышов (75-я).

21-летний Зульфикаров за основной состав "Турана" провел три игры - одну в КПЛ и две в Кубке страны.

Напомним, что в прошлом сезоне он выступал за белорусский клуб "Энергетик-БГУ", в составе которого провел четыре матча и забил один мяч. В первой и второй лиге Казахстана играл за "Академию Онтустiк" и "Кыран".

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