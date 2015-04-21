Семь курганов Жуантобе 656 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Южно-Казахстанская археологическая комплексная экспедиция состоит из нескольких отрядов. Первыми к работе приступили Сайрамский, Жуантобинский, Туркестанский и Отрарский, получившие гранты МОН РК на изучение археологических памятников разных времен. Бауржан Байтанаев, директор Института археологии им. А. Маргулана предложил ознакомиться с работой Сайрамского и Жуантобинского отрядов, которые исследуют городища Торткултобе и курганы, расположенные в районе средневекового поселения Жуантобе.

– Сейчас мы едем по караванной дороге, являющейся частью Великого шелкового пути, – экскурс в историю Бауржан Абишевич начинает еще на выезде из Шымкента. – Вдоль нее очень много археологических памятников, многие из которых, к сожалению, распаханы, а значит, утеряны для науки. Нам же важно заполнить некоторые лакуны в сфере историко-археологического познания края. К примеру, у нас не изучен ранний железный век, также не проведены исследования о саках, других племенах.

Сейчас ученые-археологи пытаются заполнить этот пробел, реализуя два крупных проекта. Один из них касается раннего железного века Южного Казахстана, а второй предполагает исследование средневекового городища Торткултобе. Оно расположено в двух десятках километров от Шымкента, в живописнейшем месте, где так красиво особенно сейчас, когда все вокруг утопает в зелени, расцвеченной вспыхнувшими маками. У подножия высокого холма, окруженного глубоким рвом, установлена табличка, сообщающая, что этот памятник археологии V–VIII вв. охраняется законом.

Профессор Рустам Сулейманов знакомит с первыми результатами работы экспедиции Сайрамского археологического отряда. Археологам уже удалось найти следы фортификационных сооружений, имевших такую плотную кладку, что ее не берет ни лопата, ни кирка. Толщина крепостной стены достигала 5 м, а высота, предполагает архитектор, была не менее 10. В активе археологов также раздавленный котел, зола, тюргешские медные монеты, кости животных, керамика. Их нашли, скорее всего, в жертвенных ямах.

– На мой взгляд, крепость Торткултобе была не достроена, – высказывает предположение Рустам Сулейманов. – Вполне вероятно, что возведение стен на возвышенности начали, узнав, что приближается враг. Но не успели завершить строительство. Я думаю, что в процессе возведения крепости могли приносить жертвы – чаще всего это была еда в горшках. Не исключено, что мы вскрыли две такие ямы. Крепость оказалась сожженной, и на этом жизнь здесь остановилась. А люди основали новое поселение в нескольких километрах отсюда. Но это всего лишь гипотеза, основанная на результатах первых дней исследования.

Впереди у археологов еще целый сезон, да и площадь городища не маленькая – более гектара. Параллельно с раскопками на цитадели исследования идут и на рабаде. Археологам предстоит проделать огромный объем работы, ведь Торткултобе практически не изучен, хотя городище хорошо сохранило составные части раннесредневекового укрепленного города. Раскопки здесь проводились только один раз: в 1967 году основатель южно-казахстанской школы археологии Николай Подушкин сделал небольшое исследование, результаты которого легли в основу его кандидатской диссертации о ранних оседлых поселениях долины Арыси (I–VIII вв.).

– У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему Торткултобе и другие городища внезапно прекратили существование в первой трети VIII века, – говорит Бауржан Байтанаев. – Я насчитал 11 таких городищ вдоль Арыси. В период изучения городища Торткултобе будут проведены масштабные исследования археологическим способом, которые дадут исчерпывающие, раннее не известные материалы по градостроительной архитектуре Казахстана. Мы сделаем исторические сравнения, проведем параллели и реконструируем этнические и культурные процессы древних эпох. Параллельно будет вестись работа по поиску письменных источников в архивах.

Городище Торткултобе после широкомасштабных исследовательских работ, консервации и реставрации выявленных раннесредневековых архитектурных сооружений имеет реальный шанс в перспективе превратиться в объект туризма, развитие которого является одним из приоритетов в экономике Казахстана. Важно только, чтобы закон, наделяющий памятники архитектуры статусом особо охраняемой территории, работал. Иначе все это может быть уничтожено до того, как реально станет объектом посещения туристов. Угрожают набеги «черных копателей», и огромная яма, вырытая бульдозером в самом центре Торткултобе, свидетельствует, что пару лет назад здесь уже искали клад, варварски уничтожив часть культурного слоя. Искателей древних кладов, похоже, никто так и не остановил. И нет гарантии, что после того, как завершится полевой сезон и археологи уедут отсюда до следующей весны, они не вернутся снова…

– Видите, вон там темный грунт среди желтой глины – это и есть свидетельство того, что могильник ограблен, – обращает внимание археолог Валерий Шульга. – Скорее всего, захоронение ограбили еще в древности.

Валерий Шульга и его команда из Жуантобинского археологического отряда занимается археологическим изучением культуры древних племен раннего железного века, населявших Казахстан в I тыс. до н. э., известных по ахеминидским, античным и китайским источникам как племена саков. Первые два кургана из семи обнаруженных уже в работе, так что ученые в предвкушении открытий.

Случайные находки свидетельствуют, что саки обитали на территории Южного Казахстана и оставили свои памятники в виде сохранившихся многочисленных курганов и галерей наскального искусства в предгорьях Каратау и Каржантау. И если период средневековья более или менее изучен, то сакская тематика Южного Казахстана никогда никем специально не разрабатывалась, в отличие от других регионов Казахстана. В этом как раз и заключается главная актуальность и новизна проекта «Ранний железный век Южного Казахстана». Проект рассчитан на три года. Предстоит выявить типы и типологию археологических памятников и комплексов раннежелезного века Южного Казахстана, включая поселенческие структуры, культовые и погребальные объекты. Исследование погребальных памятников ответит на вопросы, касающиеся мировоззрения, духовной и материальной культуры периода племен раннежелезного века.



